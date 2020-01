Corteno Golgi: motoslitte vietate nelle Valli di Sant’Antonio

sabato, 4 gennaio 2020

Corteno Golgi – Avviso a turisti e residenti: vietato l’uso di motoslitte nelle Valli di Sant’Antonio, previste multe ai trasgressori.

Ilario Sabbadini (nella foto), sindaco di Corteno Golgi (Brescia), ha ricordato alla popolazione che – a norma del piano di gestione della ZSC (Zone Speciali di Conservazione) delle Valli di Sant’Antonio e in base alla legge regionale – è vietato l’utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l’utilizzo per ragioni di servizio delle aree sciabili e in rapporto all’attività dei rifiugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all’approvigionamento delle derrate alimentari e materiali d’uso corrente.

Nell’avviso il sindaco di Corteno Golgi rammenta che i trasgressori sono puniti con sanzioni e, nel caso vengano provocate slavine, sono previste responsabilità civili e penali.