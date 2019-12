47ª Ciaspolada, dopo il percorso anche gli allestimenti: a Fondo sarà un viaggio tra sapori e tradizioni locali

mercoledì, 18 dicembre 2019

Fondo – Il percorso della 47ª edizione de La Ciaspolada sarà un viaggio fra i sapori e le tradizioni locali. Definito il percorso, che si svolgerà quasi per intero nel tessuto urbano di Fondo, il comitato organizzatore de La Ciaspolada sta ora concentrandosi sull’allestimento delle tante stazioni di sosta.

L’idea, per quanto concerne la proposta progettata per gli iscritti alla versione “non competitiva”, che indossano cioè le racchette da neve per trascorrere qualche ora all’aria aperta in compagnia e per regalarsi qualche giornata di relax in Alta Val di Non, è di far trovare loro lungo il tracciato tanti stand presso i quali possano conoscere meglio le tradizioni locali, trasformando la camminata in un viaggio nei sapori, nella musica e nella storia locale.

Gli allestimenti, per non lasciare nulla al caso, sono stati progettati in collaborazione con il Comitato Charta della Regola di Cavareno, che curerà, con la competenza ed il gusto che l’hanno resa nel tempo una delle realtà culturali più vivaci ed interessanti della Valle e del Trentino, la preparazione del percorso che si snoda nel cuore del borgo.

PERCORSO E SAPORI

Dopo aver lasciato la zona di partenza sui Pradiei, i concorrenti saranno accolti dalle guardie del castello, poi, poco sotto, assaporando un buon the caldo o il tradizionale brulè, potranno ammirare l’antico mulino, che per una notte tornerà a vivere e incontrare i maestri del pane all’opera nell’antico forno, appositamente allestito. Saranno poi attirati delle armonie della cornamusa, che li accompagnerà nel clima fantastico di Fondo, poi lungo i vicoli troveranno tante altre sorprese ad attenderli, dalle botteghe del fabbro e del falegname fino all’aia delle filatrici, poi il mangiafuoco e altre attrazioni per i più piccoli. Ogni allestimento offrirà anche l’opportunità di degustare prodotti genuini della Valle e del Trentino.

PROGRAMMA E INFO ISCRIZIONI

Il programma di domenica 5 gennaio prevede la partenza dei “bisonti” per le ore 16,30 e quella degli agonisti per le 18,30. Ci si può iscrivere fino a fine anno sfruttando le tariffe promozionali, che lieviteranno a partire dal 1° gennaio. Per assicurarsi un pettorale si può passare nella sede di Piazza San Giovanni a Fondo, ritirando subito il pacco gara, oppure ci si può iscrivere online su www.ciaspolada.it. Il costo per partecipare è di 15 euro (18 con noleggio delle ciaspole) per gli amatori e 30 euro (33 con il noleggio) per gli agonisti. Per quanto concerne le famiglie, con due iscrizioni a tariffa intera le successive scattano a tariffa agevolata, ovvero 7 euro a persona (10 con noleggio).