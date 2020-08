Incidente durante una partita di paddle per l’assessore lombardo Gallera: le condizioni

domenica, 16 agosto 2020

Santa Margherita Ligure – Incidente per l’assessore regionale lombardo Giulio Gallera: mentre si trovava a Santa Margherita Ligure, durante una partita con gli amici a paddle ha battuto violentemente la testa contro un’inferriata metallica. “Nessun problema neurologico”, ha rassicurato Gallera con un post su Facebook, “ma mi hanno dovuto dare 30 punti per due ferite profonde alla testa. Ora sono rientrato a Milano dove rimarrà ricoverato un paio di giorni in osservazione sperando che non ci siano problemi o conseguenze”.