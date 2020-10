martedì, 27 ottobre 2020

Darfo Boario Terme – Ancora danni dall’ondata di maltempo che ha interessato quest’inizio di settimana la Valle Camonica. In mattinata una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata inviata a Darfo Boario Terme (Brescia): poco dopo le 9 l’allerta è scattata in località Gorzone, per una frana che ha coinvolto anche una civile abitazione. E’ segnalata l’evacuazione di una famiglia. L’intervento si è protratto per tutta la mattinata.