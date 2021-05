Trento, vaccinazioni: il generale Figliuolo in visita, Failoni “testimonial”

venerdì, 14 maggio 2021

Trento – Quella del drive through, utilizzato prima per i tamponi e ora per le vaccinazione, è una modalità ormai collaudata che ha permesso al Trentino di accelerare nelle ultime settimane sul fronte della somministrazione dei vaccini. Anche per questo il generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, ha concluso la sua visita in provincia andando a visionare il drive through vaccinale, attivo dal 14 aprile, situato nel parcheggio del palazzetto dello sport a Trento sud.

Successivamente il generale Figliuolo, accompagnato dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti e dall’assessore Stefania Segnana, si è spostato presso il nuovo drive through in allestimento in una vasta area in località San Vincenzo, sempre a sud del Capoluogo. Il nuovo centro vaccinale partirà a breve e a regime dovrebbe garantire fino a 210 somministrazioni all’ora.

“Cogliamo l’occasione – ha detto il presidente Fugatti nel corso del sopralluogo – per ringraziare l’Esercito per la preziosa ed efficiente collaborazione offerta al Trentino nella lotta contro la Pandemia, sia sul fronte dei tamponi che su quello delle vaccinazioni”.

Campagna vaccinale: il testimonial di oggi è Roberto Failoni

Anche la Giunta provinciale segue le indicazioni dell’Azienda Sanitaria in merito agli slot vaccinali e alle procedure di prenotazione: oggi è stata la volta dell’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni, che si è recato al Centro vaccinale di Trento Fiere per la somministrazione dedicata alla fascia di età corrispondente alla propria.

In fila insieme all’assessore, molti altri cittadini che hanno scelto responsabilmente di aderire alla campagna di protezione della popolazione e che hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19.

Come ogni giorno, le procedure vaccinali si sono svolte regolarmente, anche grazie al supporto dei volontari della Protezione civile, dei medici e degli infermieri che hanno messo a disposizione le loro professionalità per il bene della comunità.

“Finalmente – arrivato il mio turno – questa mattina sono riuscito a fare il vaccino. Si tratta di un passaggio importante per ritornare alla normalità, mettendo in sicurezza tutti i trentini. Sto molto bene e vi invito tutti a farlo”, ha detto Failoni.