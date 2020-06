Rovereto, pronta l’ordinanza che consente i plateatici

sabato, 6 giugno 2020

Rovereto – Citando ampiamente e doviziosamente lo stato di pandemia e i protocolli di prevenzione che ne sono derivati sia a livello nazionale che provinciale, nonchè le strategie per arginare la crisi economica, il servizio Tecnico del Comune di Rovereto ha predisposto l’ordinanza relativa ai plateatici, un corposo provvedimento che accoglie quanto esplicitato nella nota dell’Unione Commercio e turismo di data 1 giugno 2020 (dove si evidenziava la preoccupazione per la contrazione delle disponibilità di posti a sedere per i clienti). Facendo riferimento anche al piano di “Interventi d’urgenza e le nuove strategie per la ripartenza per la città di Rovereto” presentato dall’Amministrazione Comunale il 14 maggio scorso, si dà in sostanza seguito alla concessione di spazi esterni e plateatici. Il provvedimento provvede pertanto alla necessaria e inevitabile ridefinizione della mobilità cittadina su via Rialto e via Mercerie, arterie centrali del centro storico.

In sintesi si provvede al divieto di transito, salvo autorizzati, su via Rialto, su via Mercerie, su Campiello del Trivio, su via del Ghetto e sul tratto di via Valbusa Grande tra il civico 14 e via Rialto, dalle 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 20 fino al 30 giugno. E’ consentito il transito su via Valbusa Piccola solamente per i residenti di tale via, con accesso e recesso da via delle Fosse mediante l’istituzione del senso unico alternato a vista e contestuale obbligo di dare la precedenza e fermarsi prima di immettersi su via delle Fosse, per le fasce orarie e il periodo indicati nel punto. Il provvedimento limita inoltre l’accesso in via della Terra, Piazza San Marco, Vicolo San Giuseppe e Piazzetta Malcanton ai soli residenti di tali ambiti stradali per le fasce orarie sopra indicate ed istituisce nelle altre fasce orarie giornaliere un senso unico alternato a vista in via Rialto nei pressi di campiello del Trivio.