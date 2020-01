Riva del Garda: aperte Expo Riva Schuh e Gardabags, due vetrine mondiali

sabato, 11 gennaio 2020

Riva del Garda – Inaugurata la 93esima edizione di Expo Riva Schuh e la quarta edizione di Gardabags in calendario fino a martedì 14 gennaio al centro fieristico di Riva del Garda (Trento). La cerimonia inaugurale ha visto la presenza del sindaco di Riva del Garda, Adalberto Mosaner e dell’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento, Roberto Failoni, che hanno portato i saluti ed evidenziato l’importanza dalla manifestazione per il territorio, del presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e della responsabile Area Fiere di Riva del Garda Fierecongressi Carla Costa. Qui la presentazione dell’intera rassegna. Foto di Jacopo Salvi.

GLI INTERVENTI - “Una vetrina mondiale che produce positive ripercussioni in termini di indotto economico e non solo, che è arrivata a rappresentare uno spaccato della nostra identità, non solo della città di Riva del Garda, ma di tutto il Trentino – ha spiegato il sindaco di Riva del Garda Adalberto Mosaner –. Da un’idea nata molti anni fa è nato un marchio importante, che nel tempo ha maturato quel valore intrinseco in grado di tenere testa alla concorrenza estera, alimentando lo spirito di internazionalità e accoglienza caratteristico di Riva del Garda”.

“Ogni evento organizzato in Trentino rappresenta un importante spunto di promozione di tutto il territorio e questa manifestazione, in particolare in questo periodo di bassa stagione, porta con sè un’occasione straordinaria – ha sottolineato l’Assessore provinciale Roberto Failoni – grazie all’intuizione e al lavoro portato avanti da Riva del Garda Fierecongressi anche questo appuntamento ha permesso al turismo trentino di crescere e, anche attraverso la sinergia attivata tra ente pubblico e privato, auspichiamo possa crescere ulteriormente nei prossimi anni”.

LE FIERE - La 93esima Expo Riva Schuh, manifestazione internazionale di riferimento per la calzatura di volume, conta su ritorni significativi, come quello degli espositori provenienti dalla Bulgaria e l’incremento di aziende dalla Turchia, l’offerta della fiera si conferma sempre più attuale e dinamica, arrivando a coinvolgere anche per questa edizione 38 Paesi su una superficie di oltre 32mila metri quadri espositivi. Nel padiglione D, servito dal nuovo ingresso nord, si concentra infatti l’offerta dedicata a borse e pelletteria di questa manifestazione che, con 78 aziende espositrici -36 italiane e 42 straniere-, conferisce ancora più valore all’intero marketplace.

“Expo Riva Schuh propone una panoramica sulla filiera calzaturiera unica nel suo genere – ha spiegato Roberto Pellegrini (nel video), presidente di Riva del Garda Fierecongressi – oltre a garantire a importatori, distributori all’ingrosso e catene di negozi la possibilità di attivare investimenti e relazioni commerciali all’interno dei principali mercati internazionali, da qualche anno la manifestazione è in grado di proporre un’esperienza di business ancora più completa grazie a Gardabags”.

La manifestazione, come illustrato dalla responsabile dell’Area Fiere di Riva del Garda Fierecongressi Carla Costa, proseguirà fino a martedì 14 gennaio, accogliendo al quartiere fieristico di Riva del Garda 1.310 espositori di prodotti calzaturieri oltre ai 78 presenti per Gardabags e offrendo al pubblico una serie di appuntamenti formativi che rappresentano la novità assoluta di questa edizione.

Info: www.exporivaschuh.it