Expo Riva Schuh e Gardabags: Riva del Garda capitale mondiale della calzatura

venerdì, 10 gennaio 2020

Riva del Garda – Expo Riva Schuh, in calendario da domani al 14 gennaio, si conferma il più importante Salone internazionale dedicato al settore delle calzature di volume che riesce a fondere a ogni edizione business, relax e fashion. Nei prossimi quattro giorni a Riva del Garda (Trento) saranno presentate tutte le collezioni moda autunno/inverno e primavera/estate.

Le novità e il ricco cartellone di Expo Riva Schuh e Gardabags sono stati svelati oggi dal presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e dalla responsabile Area Fiere, Carla Costa. Una manifestazione di caratura internazionale che vede il ritorno di espositori provenienti dalla Bulgaria, l’incremento di aziende dalla Turchia e coinvolge 38 Paesi.

Il presidente Roberto Pellegrini ha evidenziato i cambiamenti nel settore delle fiere da business, che negli ultimi anni hanno sofferto. “Expo Riva Schuh - ha spiegato il presidente Roberto Pellegrini - conferma un trend di stabilità e negli ultimi anni non ha avuto segnali negativi e cresce sempre più nell’internazionalizzazione”.

VIDEO

La fiera tipo – secondo il presidente Pellegrini – è di 3-4 giorni, in grado di rispondere alle esigenze degli espositori e dei visitatori. Expo Riva Schuh conta 1310 espositori, 266 italiani e 1.044 stranieri, mentre a Gardabags, nata negli ultimi anni, e che si sta sviluppando velocemente, sono 78, di cui 36 italiani e 42 stranieri.

La responsabile Area Fiere di Riva del Garda Fierecongressi, Carla Costa, ha illustrato l’avvio di sperimentazione, partendo da un’analisi: l”Asia è l’area dove vengono prodotte il maggior numeroso di calzature (86% su 24 bilioni di paia), mentre il maggior consumo è in Europa (15%) e Stati Uniti. All’ultima edizione i visitatori sono stati 12mila.

“Nel 2020 - ha proseguito Carla Costa (nel video sopra) - avviamo anche eventi formativi, per fornire know-how tecnici e in questo’ottica puntiamo sull’innovazione”. Riva del Garda Fiuere congressi nel mese di novembre ha incontrato operatori e un importante istituto tecnico ad Alba Adriatica (Teramo) e fatto tappa in Russia, avviando la collaborazione con l’ICE (Istituto Commercio Estero), anche in un’ottica di ricerca di nuovi operatori.

Nel contesto dei vari eventi promossi con Expo Riva Schuh e Gardabags lunedì 13 gennaio si terrà il seminario “Autoctonie”, filiera di tradizione e innovazione”, a cura della professoressa Rita Annecchini, direttrice Nami (Nuova Accademia Moda Italia) e consigliere sistema Moda Confindustria Chieti Pescara.

Domani (sabato 11 gennaio) alle 11 l’inaugurazione al quartiere Baltera di Riva del Garda (Trento) con gli interventi del presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e dalla responsabile Area Fiere, Carla Costa.

Informazioni: www.exporivaschuh.it