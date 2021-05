Rifiuti, a Trento controlli alle isole ecologiche: nuove violazioni

giovedì, 6 maggio 2021

Trento – Nel capoluogo trentino continuano i controlli del Nucleo Ambientale della Polizia locale in collaborazione con Dolomiti Ambiente nelle isole ecologiche poste nei pressi del centro cittadino.

Nel corso degli ultimi tre mesi sono state elevate 27 violazioni amministrative nelle isole ecologiche ai sensi del Regolamento comunale gestione integrata rifiuti.

I cittadini hanno inviato numerose segnalazioni dettagliate e utili ai fini degli accertamenti amministrativi. Nei giorni scorsi a seguito di immagini registrate è stata elevata una violazione amministrativa (54 euro) in via Acconcio per violazione del Regolamento comunale di gestione integrata dei rifiuti.