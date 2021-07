Recuperato escursionista ferito al passo delle Cigolade

sabato, 17 luglio 2021

Pozza di Fassa – Escursionista scivola sul nevaio sotto il passo delle Cigolade, nel gruppo del Catinaccio, Val di Fassa: recuperato illeso dall’elisoccorso.

L’escursione 27enne della provincia di Ferrara stava percorrendo il sentiero E541 che dal passo delle Cigolade scende verso il rifugio Vajolet (gruppo del Catinaccio), quando è scivolato su una lingua di neve per circa cinquanta metri. Nella caduta, il giovane si è procurato delle escoriazioni. Sono stati i due compagni di escursione a chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 19.

Il tecnico della centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, con il coordinatore dell’area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha recuperato a bordo un operatore della Stazione Centro Fassa. Il tecnico di elisoccorso e il soccorritore sono stati verricellati sull’infortunato, circa 50 metri più a valle del sentiero, e, dopo aver valutato le condizioni sanitarie con il medico, hanno proceduto a recuperarlo a bordo dell’elicottero. Con un secondo verricello sono stati recuperati a bordo anche i due compagni di escursione. I tre escursionisti sono stati elitrasportati a Pozza di Fassa e affidati agli operatori della Stazione Centro Fassa. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.