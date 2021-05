Diritto al cibo, Regione Lombardia finanzia progetti anche a Sondrio e nel Bresciano

giovedì, 6 maggio 2021

Chiari – È stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati per l’Avviso pubblico per l’attuazione delle attività di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo per il biennio 2021-2022. In totale sono stati finanziati 17 progetti per un valore complessivo pari a 2.580.571 euro.

“Regione Lombardia – ha spiegato Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità – è in prima linea nella promozione di buone pratiche per garantire il diritto fondamentale di tutti gli individui di accesso al cibo. Attraverso questo avviso pubblico, ancora una volta, abbiamo voluto sostenere concretamente tutte quelle realtà che svolgono un grande lavoro di recupero e distribuzione delle derrate alimentari a favore di persone che non riescono a garantirsi un’alimentazione sufficiente e sicura”.

“I progetti che abbiamo finanziato – ha aggiunto l’assessore – sono importanti e preziosi, soprattutto in un periodo in cui il tema dell’indigenza sta diventando sempre più centrale. Garantire un aiuto alle realtà del Terzo Settore che svolgono questa fondamentale attività è quindi una delle nostre priorità”.

“L’obiettivo dei prossimi mesi è duplice: da un lato ritengo sia indispensabile raggiungere sempre più persone che faticano ad accedere ai servizi e dall’altro intendiamo ridurre lo spreco alimentare del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento il 2030. Questo sarà possibile solo grazie a una grande sinergia con le piccole e grandi realtà che operano sul territorio regionale e che siamo contenti di poter aiutare anche dal punto di vista economico. Regione Lombardia – ha concluso Alessandra Locatelli – sarà sempre al loro fianco per riuscire a garantire il diritto al cibo al maggior numero di persone possibile”.

I PROGETTI – Di seguito l’elenco dei progetti divisi per province e i contributi assegnati:

– Bergamo: Mt25 “Da spreco a risorsa” (Bergamo) 30.000,00 euro e Namaste’ “Siamo tutti indispensabili” (Cenate Sopra) 30.000 euro.

– Brescia: Maremosso “Dispensa sociale più relazioni di qualità = meno povertà alimentare” (Brescia) 300.000 euro, Tempo libero Ri.Colt.O “Ri.utilizzare Colt.ivare e O.rientare” (Brescia) 29.829 euro e Circolo Acli chiari “La dispensa solidale: dal non spreco tante risorse” (Chiari) 27.000 euro.

– Milano: Progetto Arca “Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più” (Milano) 30.000 euro, Cri Milano “Filiera della solidarietà” (Milano) 30.000 euro, Cri Sesto San Giovanni “Hub cri sesto” (Sesto San Giovanni) 30.000 euro, CRI Milano sud – “Rete solidale Milanosud” (Opera) 30.000 euro e La rotonda “Condividi risorse si diventa” (Baranzate) 30.000 euro.

– Cremona: Caritas – “Voi stessi date loro da mangiare: un gesto sempre nuovo” (Crema) 800.000 euro.

– Sondrio: Sol.Co Sondrio “Emporion: una bottega a somma positiva 2021-2022” (Sondrio) 30.000 euro.

– Monza e Brianza: Abal – “Donare cibo: ogni giorno per chi ha bisogno” (Muggiò) 800.000 euro e Cdv Monza “Pane e rose 2021-2022” (Monza) 30.000 euro.

– Como: BDS Como “Non di solo pane 4.0” (Como) 30.000 euro.

– Lodi: Progetto Insieme “Un territorio che nutre” (Lodi) 298.242 euro.

– Pavia: Pianzola Olivelli “Solidarietà sicura” (Cilavegna) 25.500 euro.