Coronavirus: trovati altri nove positivi in Trentino, otto da fuori provincia

sabato, 22 agosto 2020

Trento – Sono nove i nuovi casi positivi al Covid 19 trovati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari che alza l’asticella dell’attenzione nei confronti di chi sta entrando o rientrando in Trentino. Dei nove casi infatti, uno presenta sintomi, gli altri sono stati individuati tramite indagini epidemiologiche e test.

Otto di questi risultano provenienti da fuori provincia (quasi tutti dai Paesi indicati dall’ordinanza ministeriale ma ci sarebbero anche tre positivi tornati dalla Sardegna).

Molto intensa l’attività di screening: ieri sono stati analizzati 2516 tamponi (689 APSS, 1827 FEM). In ospedale sono sempre 4 i pazienti ricoverati, di cui 1 in rianimazione. Resta per fortuna a quota zero l’aggiornamento sui decessi da Coronavirus.