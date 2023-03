Variante statale 42: al via l’iter per l’esproprio di terreni a Edolo e Sonico

venerdì, 17 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Al via l’iter per l‘esproprio di terreni a Edolo e Sonico per la variante est della statale 42 del Tonale. Anas, a firma del commissario straordinario Eutimio Mucilli, ha pubblicato l’avviso per i proprietari delle aree di Edolo e Sonico che saranno espropriate per realizzare la variante che partirà al confine di Sonico e per gran parte uscirà all’altezza di Iscla.

I proprietari di terreni interessati dall’esproprio sono 29 a Edolo e 12 a Sonico, tra cui Enel, Rfi, parrocchia e imprese, del Comune ma anche di imprese. I tempi: i proprietari di terreni avranno ora un mese per presentare eventuali osservazioni ad Anas e al termine l’Ente Strade procederà all’approvazione del progetto definitivo e all’appalto dell’opera che dovrebbe concludersi entro il prossimo autunno.