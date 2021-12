Valle Camonica: scuole e strade, le opere finanziate dalla Provincia di Brescia

venerdì, 10 dicembre 2021

Brescia – Nel Consiglio provinciale di ieri è stato presentato il Documento Unico di Programmazione (DUP) del mandato amministrativo. Grande attenzione è stata riservata alla Valle Camonica.

Il DUP sviluppa e rende di fatto operativo il Programma di mandato del presidente Samuele Alghisi, organizzandone i contenuti in aree strategiche, declinate in obiettivi strategici, tenuto conto dell’effettiva disponibilità di risorse, dei programmi e delle azioni in corso di realizzazione, nonché del mutato panorama legislativo nel frattempo emerso.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione Strategica (SeS), di durata pari a quella del mandato amministrativo del Presidente, ovvero quattro anni, e la sezione Operativa (SeO), di durata triennale coincidente con quella del bilancio di previsione, concepita sulla falsa riga della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica che il DUP ha sostituito.

E’ inoltre stato illustrato lo schema di previsione finanziario che ha valenza triennale e per il primo anno prevede anche le previsioni di cassa. Al bilancio di previsione finanziario segue il Piano Esecutivo di Gestione-Piano della performance triennale che dal 2022 dovrebbero confluire nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione).

Manutenzione straordinaria e sistemazione di ponti:

4 in Comune di Brescia, 2 in Comune di Agnosine , 1 in Comune di Gussago, 1 in Comune di Torbole Casaglia, 1 in Comune di Piancogno, 2 in Comune di Bione, 1 in Comune di Lumezzane, 1 in Comune di Borno, 1 in Comune di Manerbio, 1 in Comune di Ceto, 1 in Comune di Pontoglio, 1 in Comune di Chiari, con un costo complessivo di 9.811.000 euro.

Rotatorie previste:

Sp BS 668 in comune di Manerbio e in comune di Lonato, SP BS 25 in comune di Lonato, SP BS 28 in Comune di Calcinato, SP BS 20 in comune di Trenzano, SP BS 10 in comune di Cellatica, SP BS 79 in Comune di Preseglie

per un totale di 3.800.000 euro

Bitumature straordinarie delle strade provinciali: per un totale di 8.861.000 euro

Protezione versanti nelle zone di montagna: per un totale di 458.100 euro

Manutenzioni – messe in sicurezza -ammodernamento, riordino viabilità e segnaletica stradale: 13.662.000 euro

Realizzazione piste ciclabili: SP 34 Longhena Mairano e SS 237 verso Idro per un totale di 600.000 euro

Istituti Superiori

. 9 gli interventi di adeguamento sismico per un ammontare di 17.400.000 euro

. 7 interventi di completamento e aree esterne 3.850.000 euro

. 10 interventi di manutenzione straordinaria 13.400.000 euro

. 8 interventi di efficientamento energetico 14.800.000 euro

. 5 interventi di ampliamento- nuova costruzione 12.100.000 euro

– 1 interventi di posa di sistemi antilegionella 500.000 euro

Per un ammontare complessivo di 62.050.000 euro

Utilizzo dei BIM per la modellazione e informatizzazione del processo progettuale per il nuovo Liceo Musicale in Comune di Darfo Boario Terme, il CFP di Ponte di Legno

Attivazione Protocolli d’Intesa con Comuni e Comunità Montane ai fini della compartecipazione di finanziamenti volti alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di nuovo Istituti Scolastici

Viabilità provinciale

Sulla viabilità stanziati 500mila euro dalla Provincia di Brescia per l’Unione Comuni alta Valle Camonica sulla gestione e manutenzione della Sp 80 “di Vione” e Sp 81 di “Monno” e 270mila euro per la messa in sicurezza di via Risorgimento a Iseo con l’intersezione con via Lanza.

Sono inoltre pervenute richieste alla Provincia di Brescia da:

Unione dei Comuni della Valsaviore “Integrazione e adeguamento della viabilità provinciale

Comune di Ossimo – allargamento Sp 5

Comune di Cimbergo – allargamento Sp 88

Comune di Braone – allargamento Sp 89.