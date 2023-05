Valle Camonica protagonista del motoraduno di primavera al Mortirolo

venerdì, 26 maggio 2023

(Brescia) – Motoraduno di primavera, dal Musical Watch Veteran Car Club (MWVCC) al Passo del Mortirolo. Domani, sabato 27 maggio, Valle Camonica da protagonista in collaborazione Turismo Adventouring Valli Bresciane Audax organizzata dal Motoclub Leonessa 1903 e Bonera Group.

Sabato 27 maggio prende il via dal Museo Mille Miglia, sede del Musical Watch Veteran Car Club, il Motoraduno di Primavera, un’evento dedicato alle moto. Rivolto a tutti i motociclisti soci e non soci, possessori di moto storiche e aperto ai più moderni appassionati di due ruote. Lo scopo associativo è iniziare a rincontrare i passi alpini e rivedere le montagne dopo il disgelo con una visione a due ruote. Saranno raccolti fondi da donare all’Aido.

Il percorso e le località: partenza dal museo Mille Miglia, si attraversa il Colle San Zeno e dalla Valtrompia si arriva in Valle Camonica che sarà la protagonista indiscussa. Da Breno si riprenderà la tangenziale verso Edolo fino al passo del Mortirolo. Il Percorso per un totale di 251 km complessivi per 6 ore di guida, condividerà i momenti di partenza presso il Museo Mille Miglia con la manifestazione di Turismo Adventouring Valli Bresciane Audax organizzata dal Motoclub Leonessa 1903 e con la stessa condivide il valore della solidarietà nella Donazione di Organi.

Il Musical Watch Veteran Car Club si unisce al Moto Club Leonessa nel sostenere l’AIDO e le sue iniziative. L’evento, sarà accompagnato dalle Moto di Bonera Group, che parteciperà attivamente a tutti i momenti della manifestazione.