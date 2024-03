Valle Camonica: grande attesa per gli Stati Generali del Turismo

sabato, 2 marzo 2024

Capo di Ponte (Brescia) – Sono in programma per lunedì 4 marzo gli Stati Generali del Turismo della Valle Camonica, organizzati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, Assessorato al Turismo, con il distretto culturale Valle Camonica la Valle dei Segni, presso l’Auditorium della Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica a Capo di Ponte.

Un evento che arriva dopo la costituzione, a maggio 2023, del tavolo di lavoro – coordinato da Alessandra Giorgi, in stretta collaborazione con Antonio Cadei, esperto di comunicazione e social networks – per la riorganizzazione degli Info Point presenti in tutta la Valle Camonica e per il restyling dell’esistente sito www.turismovallecamonica.it/it.

In questi mesi il tavolo, presieduto dall’assessore al Turismo e alla Cultura della Comunità Montana Massimo Maugeri, si è costantemente aggiornato sui progetti da portare avanti. Con il nuovo anno è tempo di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori dei vari settori turistici nel processo decisionale strategico, nonché assicurare che la sua attuazione rispecchi le esigenze e i suggerimenti di coloro che ogni giorno si occupano di turismo.

Il tavolo di lavoro degli Info Point in queste ultime settimane si è mobilitato con un tam tam sui social e attraverso l’invio di inviti personali per chiamare a raccolta tutti gli interessati agli Stati Generali del Turismo ad effettuare l’iscrizione al proprio tavolo (tramite piattaforma: https://bit.ly/SGT2024).

Il risultato è stato molto buono: ad oggi risultano 180 iscritti, che, si può dire, rappresentano l’intera Valle Camonica nelle sue componenti territoriali e coprono tutti i settori legati al turismo.

C’è da aggiungere che i presupposti per un lavoro costruttivo lo si evince già dalle idee e dalle proposte che sono state riportate in fase di compilazione del form dagli iscritti rispondendo al quesito: “Su quali argomenti vorresti confrontarti principalmente nel tavolo di settore?”.

Il programma del 4 marzo prevede il ritrovo alle 17 con l’accoglienza dei partecipanti, i saluti istituzionali e la presentazione degli Stati Generali e il loro obiettivo.

Alle 18:15 apriranno i vari tavoli di lavoro, attraverso la suddivisione in tavoli tematici. Sette i tavoli presenti: Accoglienza alberghiera, Accoglienza extra-alberghiera, Accoglienza ristorativa, Enogastronomia, Guide e operatori abilitati, Promozione turistica e animazione territoriale, Amministratori ed Enti.

I coordinatori dei tavoli – operatori e imprenditori che da tempo lavorano nei vari settori citati – affiancati dai loro assistenti, raccoglieranno suggerimenti, idee, osservazioni costruttive che guardino al futuro turistico della Valle con positività, fondate sulla condivisione delle scelte e sulla collaborazione tra operatori e istituzioni.

Un’opportunità di confronto e crescita che vuole essere il primo atto di un percorso di lavoro che, attraverso tavoli tematici permanenti e incontri plenari periodici, garantisca un confronto continuativo ai fini di una efficace strategia turistica.

Tavoli di lavoro – tipologia:

1- Imprenditori alberghieri (Hotel, Alberghi, Resort)

2- Accoglienza extra-alberghiera (Case vacanze, B&B, Affittacamere, Ostelli, Campeggi, Agriturismo, Rifugi)

3- Enogastronomia (Produttori di prodotti tipici, cibo e vino)

4- Guide e operatori abilitati (Guide turistiche, Guide alpine, Tour operator, Agenzie di viaggio, Outdoor)

5- Promozione turistica e animazione territoriale (Pro Loco, Animatori territoriali e didattici)

6- Accoglienza ristorativa (Ristoratori)

7- Amministratori ed Enti