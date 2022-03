Valle Camonica, cresce la Spadacini Mobili: le novità dello show room

mercoledì, 16 marzo 2022

Niardo (A. Pa.) – Da bottega a modernissimo show room nel cuore della Valle Camonica. Parliamo di Spadacini Mobili che si trova a Niardo (Brescia) a lato dell’ex statale, facilmente accessibile e con una superficie espositiva di oltre 5000 metri quadri di superficie. Da più di mezzo secolo la famiglia Spadacini si occupa di soluzioni d’arredo: Tomaso, padre di Piera, Sabrina e Lorenzo, ha iniziato da una bottega di falegnameria nel 1963, che nel corso dei decenni si è ampliata diventando uno show room d’avanguardia. Ora i tre figli portano avanti l’attività con grande passione.

“La nostra esperienza e professionalità – racconta Lorenzo Spadacini, contitolare con Piera e Sabrina – è garanzia di progetti esclusivi e personalizzati in base alle esigenze del cliente”. Nello show room di Niardo è un andirivieni di persone, camuni, ma anche turisti che frequentano la Valle Camonica, che si fermano, visitano le esposizioni, chiedono preventivi e stipulano contratti. “Il nostro obiettivo – aggiunge Lorenzo Spadacini – è soddisfare tutte le richieste e le soluzioni che proponiamo, grazie anche all’esperienza di mezzo secolo di attività, sono innovative”.

I tre figli del fondatore della “Spadacini mobili” mettono al servizio delle clientela esperienze differenziate: Piera ha studiato Architettura a Milano, Lorenzo Arredamento a Brescia e Sabrina si è diplomata all’Istituto d’Arte.

Dopo il lockdown per il Covid-19, la Spadacini Mobili è ripartita alla grande, e si conferma azienda leader nel settore dell’arredamento in Valle Camonica e all’avanguardia in provincia di Brescia.

Cosa proponete al cliente? “Offriamo un servizio completo – prosegue Lorenzo Spadacini – affianchiamo il cliente nella vendita del singolo elemento di arredo, la realizzazione di progetti completi che comprendono, oltre all’arredo, lo studio dell’illuminazione, delle eventuali controsoffittature, della scelta dei materiali di rivestimento e dei tessili, una sinergia che consente di creare concept armonici in linea con le esigenze più sofisticate”.

E oggi siete diventati un punto di riferimento? “Si – aggiunge – architetti e progettisti frequentano il nostro show room e questo è il futuro del nostro settore con la collaborazione tra i vari livelli della progettazione. Arredare casa é il sogno di ognuno di noi. Spadacini Mobili vi accompagna nella realizzazione del vostro sogno attraverso esperti arredatori che pensano e creano con Voi l’arredamento ideale per la vostra abitazione”.

La vostra mission e le parole chiave? “La nostra azienda – conclude Lorenzo – li riassume così: progettare e arredare le vostre case per noi non é un lavoro, é passione; il nostro obiettivo é la tua soddisfazione, vogliamo creare insieme a te un ambiente adatto ai tuoi gusti, alle tue esigenze, alle tue emozioni; soluzioni personalizzate: la nostra professionalità ed esperienza ci permette di creare arredamenti su misura per rendere i tuoi ambienti esclusivi, rilassati ed accoglienti; qualità e competenza: per noi la qualità dei prodotti che vendiamo é fondamentale. Selezioniamo accuratamente per voi le migliori marche nazionali e internazionali; assistenza con il rapporto fra Spadacini Mobili e ogni singolo cliente nasce dalla prima visita in Showroom e si protrae nel tempo”. Da noi il cliente troverà assistenza durante la vendita, consegne puntuali, interventi specialistici, pagamenti personalizzati e assistenza post-vendita”.