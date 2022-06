Valle Camonica: concorso “Prati da sfalcio”, iscrizioni entro il 6 giugno

mercoledì, 1 giugno 2022

Breno – Torna il premio “Prati da sfalcio” in Valle Camonica, giunto alla settima edizione. Ad organizzarlo la Comunità Montana della Vallecamonica e il Parco dell’Adamello. Il concorso è rivolto alle aziende agricole ed agli allevatori amatoriali con allevamenti regolarmente registrati e in attività, ma anche in generale ai proprietari di prati. Questi, invece, devono avere una superficie minima di 35 ettari, essere a prato permanente e trovarsi ad un’altitudine media superiore a 300 metri.

Venti il numero dei premi che la Comunità intende assegnare nel 2022. I criteri di valutazione, ovvero agronomica, naturalistica e delle difficoltà gestionali, serviranno a stabilire i vincitori, i cui prati saranno oggetto di analisi in pieno campo durante l’estate.

Per partecipare c’è tempo fino alle 17 di lunedì 6 giugno: il modulo di partecipazione, scaricabile dal sito www.parcoadamello.it, va consegnato in Comunità Montana, spedite o inviate via posta elettronica certificata a protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it. Poi saranno fornite tutte le indicazione dagli esperti e della giuria che valuterà lo sflacio.