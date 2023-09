Tragedia in Alta Valle Camonica: morto alpinista bergamasco

domenica, 10 settembre 2023

Sonico (Brescia) – Nuova tragedia in montagna: un 30enne bergamasco, Luca Cappelli, è precipitato per un centinaio di metri nella zona dei Terzo Campanile del Corno delle Granate ed è morto sul colpo. Il giovane in cordata con un amico stava scendendo dal Terzo Campanile, quando – per cause ancora al vaglio – è precipitato e non ha avuto scampo.

L’allarme è stato lanciato dall’amico che era con lui e sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino della V Delegazione e della Stazione di Edolo e l’elisoccorso giunto da Trento. La salma è stata recuperata e trasportata all’obitorio dell’ospedale di Edolo. Grande il cordoglio per Luca Capelli, che risiedeva ad Almenno San Salvatore.

di Ch. P.