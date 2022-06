Torna l’iniziativa Malghe aperte Silter Dop: il programma

giovedì, 30 giugno 2022

Pisogne – Conoscere malghe, alpeggi e vivere una giornata all’aria aperta e a stretto contatto con i produttori. L’iniziativa “Malghe aperte Silter DOP”, promossa dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP, con il patrocinio delle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano torna quest’estate. Come nelle precedenti edizioni sarà un educational tour per famiglie, giovani e bambini (un momento della precedente edizione e in basso la locandina con tutti gli eventi con la possibilità di contattare gli operatori e prenotare la visita).

Il Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP, presieduto da Oscar Baccanelli, al fine di far conoscere il formaggio prodotto in alpeggio, promuove una serie di appuntamenti da giugno a settembre, in cui il personale dell’alpe sarà disponibile ad accogliere adulti e bambini che vogliono assistere alla caseificazione e vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte, come viene trasformato il latte in formaggio Silter DOP. A seguire degustazione gratuita. Primo appuntamento domenica 3 luglio a Malga Foppella di Pisogne (Brescia), l’ultimo appuntamento il 18 settembre in Bazena.

Il programma

DATA MALGA COMUNE CASARO

3 luglio Foppella Pisogne Daniele Spandre

9 luglio Vareno Angolo Terme Giambattista Bilabini

19 luglio Guglielmo Zone Debora Quarantini

24 luglio Prato Cividate Camuno Barbara Bontempi

24 luglio Spondone Cividate Camuno Barbara Bontempi

31 luglio Cadino della Banca Breno Sviser Ducoli

7 agosto Paglia Gianico Italo Andreoli

12 agosto Sant’Apollonia Ponte di Legno Oscar Baccanelli

19 agosto Mortirolo Monno Federico Antonioli

21 agosto Bassinale Artogne Marta Andreoli

21 agosto Blumone Breno Giovanni Ducoli

29 agosto Mignone Borno Sabrina Belotti

11 settembre Case di Viso Ponte di Legno Andrea Bezzi

18 settembre Bazena Breno Giacomo Romelli

Per permettere di organizzare al meglio l’accoglienza e garantire il distaccamento sociale previsto dal decreto anti Covid è obbligatoria la prenotazione contattando direttamente i casari.