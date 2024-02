Sci Club Edolo, gare al Tonale: risultati del trofeo Be Cap

lunedì, 26 febbraio 2024

Passo del Tonale – Si è svolta al Passo del Tonale la gara di sci alpino “Trofeo Be Cap“, valida come tappa del Circuito della Donkey’s Ski Cup 23-24. La manifestazione ha visto la partecipazione di ben 160 atleti provenienti da vari sci club, che si sono sfidati nelle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani e Senior.

Nonostante le abbondanti nevicate che hanno reso il tracciato impegnativo, la gara si è svolta regolarmente grazie all’ottimo lavoro di coordinamento tra i delegati Fisi e i dirigenti dello Sci Cai Edolo. Le condizioni meteo, seppur non ottimali, non hanno impedito agli atleti di dare il massimo e di vivere una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento.

Al termine della gara, si sono svolte le premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria, sia maschile che femminile.

Ecco i podi, categoria:

Ragazze Femminile:

Zuffi Elisa (Cortefranca)

Cattaneo Viola (Skip ASD)

Colombo Camilla (Skip ASD)

Ragazzi Maschile:

Agostini Yuri (Skip ASD)

Coatti Cristian (Sci Cai Edolo)

Minoccio Francesco (Cortefranca)

Allievi Femminile:

Vitali Emma (OS Noi)

Rossi Silvia (ASD Invicta)

Bregoli Viola (OS Noi)

Allievi Maschile:

Moles Luca (Sci Cai Edolo)

Fiorani Carlo (OS Noi)

Marniga Stefano (Sci Cai Edolo)

Giovani e Senior Femminile (Classe Regina della Gara):

Vitali Federica (Sci Cai Edolo)

Violi Emma (Ponte di Legno)

Danieli Serena (Ponte di Legno)

Giovani e Senior Maschile (Classe Regina della Gara):

Donati Davide (Ponte di Legno)

Campana Luca (Cortefranca)

Faustinelli Alex (Ponte di Legno).

Grande successo sta riscuotendo il circuito del “Trofeo Be Cap” con grande entusiasmo dei partecipanti, un’organizzazione e la bellezza del comprensorio sciistico del Passo del Tonale. I prossimi appuntamenti del circuito sono in calendario, sempre sulle piste del Tonale, il 17 marzo e il 6 aprile-

Le classifiche complete su: https://www.scicaiedolo.it/donkey-ski-cup/classifica/