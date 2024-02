Monno: grande attesa il raduno scialpinistico del Mortirolo

mercoledì, 28 febbraio 2024

Monno (Brescia) – Lo storico raduno scialpinistico del Mortirolo si farà, per la soddisfazione delle 550 persone già iscritte. Le abbondanti nevicate in alta Valle Camonica non hanno modificato il programma dell’evento: gli organizzatori – Comune di Monno, Scuola Guide Alpine Vallecamonica, Us Monno, Pro loco, gruppo alpini e Cnsas Soccorso alpino – hanno confermato il 34esimo Raduno scialpinistico del Mortirolo.

La storica manifestazione è in calendario domenica 3 marzo, anche con le caspole, con partenza da Piazza IV Novembre di Monno su un percorso da definire in base alle condizioni di innevamento e di sicurezza, nella Conca del Mortirolo.

L’appuntamento rientra nel circuito Winter Tour Valle dei Segni. E’ possibile iscriversi entro le 12 del 2 marzo. Per informazioni chiamare lo 0364779400 , visitare il sito www.radunomortirolo.it