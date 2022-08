Masso cade sulla statale 39 di Aprica, strada interrotta

sabato, 6 agosto 2022

Aprica (Sondrio) – Un masso si è staccato dalla parete ed è finito sulla carreggiata della statale 39 di Aprica, in territorio di Aprica (Sondrio), che è stata chiusa e sono stati avviati gli interventi di soccorso da parte delle forze dell’ordine.

Sono stati mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento di Aprica, carabinieri della locale Stazione e il soccorso alpino valtellinese. Presente sul posto personale Anas per valutare il tipo di intervento e per avviare le opere di ripristino della circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Nel frattempo è chiusa la statale 39 tra Aprica e Tresenda (Sondrio).