Maltempo: alberi caduti sulla Provinciale a Fresine di Cevo

giovedì, 18 agosto 2022

Cevo – Torrenti e fiumi ingrossati, allagamenti e alberi caduti sulla Provinciale 6 a Fresine di Cevo (Brescia). L’ondata di maltempo che ha interessato nella giornata odierna il Nord Italia ha portato la tanto attesa pioggia e l’abbassamento di almeno 8 gradi le temperature sia nella località di villeggiatura che in pianura.

In Valle Camonica la pioggia concentrata soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio che ha ingrossato i torrenti e le forti raffiche si vento hanno abbattuto alcuni alberi sulla Provinciale 6 a Fresine di Cevo, che ha interrotto la viabilità tra le 13:30 e le 14. Alcuni turisti in transito hanno chiesto l’intervento al 112 e sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione di Cedegolo e i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, che in breve tempo hanno liberato la sede stradale e messo in sicurezza la strada provinciale.