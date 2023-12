“Lontano dalla vetta”, Caterina Soffici alla rassegna letteraria di Unimont di Edolo

martedì, 5 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – “Lontano dalla vetta“, con l’autrice Caterina Soffici la 7^ edizione della rassegna letteraria continua mercoledì 13 dicembre 2023 alle 18 al polo d’Eccellenza Unimont a Edolo.

Dopo la presentazione del libro di Maria Corno lo scorso novembre, la settima edizione della rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA promossa da Unimont – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano – propone nuovi incontri con storie ed esperienze della letteratura alpina.

L’appuntamento del mese – che si svolgerà mercoledì 13 dicembre alle 18.00, presso la sede UNIMONT in via Morino 8 a Edolo, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming – vedrà protagonista l’autrice Caterina Soffici con: “Lontano dalla vetta. Di donne felici e capre ribelli”, pubblicato nella collana “Passi” da Ponte alle Grazie per Salani Editore nella primavera del 2022, in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano.

Nel libro Caterina Soffici racconta la sua storia: quella di una donna che sognava il caldo, il mare e le spiagge del Mediterraneo ma che, a causa di un “Accadimento” che condiziona la sua vita, insieme a quelle del marito e dei figli, si trova a trascorrere un lungo periodo in una baita sulle Alpi, a 1700 metri di quota, in un piccolo borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa. Qui continua a svolgere il proprio lavoro a distanza e scopre, grazie a un gregge di capre, un branco di lupi, un’aquila, e alcuni personaggi che sembrano usciti da una favola (la Regina delle Caprette, la Donna dei Fiori, l’Uomo delle Storie), che si può condurre un’esistenza più semplice e provare a trovare la felicità nelle piccole cose.

In breve tempo la protagonista si accorge che basta poco per cambiare ritmo, un’opzione che chi vive in città spesso dimentica. Si rende infatti conto che è necessario correre per raggiungere la cima, perché il vero scopo non è arrivare sempre più in alto, ma riappropriarsi di un tempo antico e dilatato. E così accade, in questo diario di montagna scandito dalle stagioni, che osserva il mondo con sguardo intelligente, poetico, dolce, ironico e disincantato.

In “Lontano dalla vetta” Caterina Soffici ha anche il pregio di raccontare un recente e sempre più assiduo protagonista della vita in montagna (e non solo): il nomade digitale. Non turista – che si ferma per la stagione, oppure anche solo per una settimana – e nemmeno autoctona, nel suo racconto l’autrice non poteva vantare legami famigliari con il territorio. E non poteva nemmeno fingersi in perenne villeggiatura. Questo l’ha resa, agli occhi di sé stessa e a quelli dei nuovi vicini di casa, un essere definibile per le caratteristiche che non incarna.

Una prospettiva interessante che le ha concesso di essere ancora più libera nell’esprimere le proprie considerazioni sul contesto e nel raccontare le stagioni e gli incontri di questa sua permanenza in montagna. Una permanenza libera da qualsiasi tipo di attaccamento al raggiungimento dello scopo, dell’obiettivo eroico e altisonante della “vetta da conquistare”. Una permanenza che trova spazio in modo semplice, diretto e privo del disincanto dato dall’innamoramento momentaneo, proprio tra le pagine del suo libro.

Come consuetudine, alla presentazione del libro seguirà un aperitivo-degustazione dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche locali. L’aperitivo è organizzato in collaborazione con gli sponsor Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter DOP, Consorzio Vini IGT Valcamonica e Associazione Mais Nero Spinoso.