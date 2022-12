Karate, Memorial Pera: i risultati del Samurai Ryu e Karate Camuno Chinte

martedì, 6 dicembre 2022

Romano di Lombardia (Bergamo) – Al Memorial Gianni Pera, che si è disputato a Romano di Lombardia (Bergamo), gli atleti del Samurai Ryu e del Karate Camuno Chinte suddivisi nelle categorie Esordiente e Cadetti, hanno conquistato ottimi risultati.

La gara di karate che ha visto la partecipazione di atleti di molte scuole di Karate lombarde ed anche di regioni limitrofe: prima si sono svolte le prove di Kata (Forma), poi il Kumite (Combattimento), partendo dalla categoria Ragazzi dell’anno 2011 per la quale si trattava di una prova sperimentale di combattimento, al fine di permettere loro di cimentarsi in un combattimento dove il contatto non è consentito ma ha le caratteristiche della competizione agonistica, con l’incontro con un avversario che non conoscono e con il responso dei giudici.

Erano presenti nove atleti, 3 del Samurai Ryu e 6 del Karate Camuno Chinte, suddivisi nelle categorie Esordiente e Cadetti: le prime a scendere sul tatami sono state le ragazze, Teresa Laini che ha ottenuto una medaglia d’argento mentre Alice Belli si è dovuta accontentare del 5° posto dopo aver disputato una buona la finale per il Bronzo.

Tra i Cadetti invece le ragazze Erika Fettolini, Desirèe Pelamatti, Ilaria Salvetti salgono tutte sul 2° gradino del podio dopo avere disputato delle buone eliminatorie ma perdendo la finale.

I maschi invece hanno ottenuto 2 medaglie di bronzo con Filippo Zanelli e Lukas Zoanni mentre Luca Mondini si ferma ai piedi del podio perdendo la finale del bronzo e Matteo Signorini ha dovuto interrompere a causa di un infortunio a metà del suo combattimento.

“Seppur la vittoria non è arrivata possiamo ritenerci soddisfatti per quanto visto in gara, è stato sicuramente un buon banco di prova per alcuni ragazzi del Karate Camuno in vista dell’importante competizione giovanile Mondiale Youth League 2022 in programma a Jesolo che vede la partecipazione di ragazzi provenienti da tutto il Mondo, mentre gli atleti del Samurai Ryu affronteranno l’ultimo impegno dell’anno il 18 dicembre nel Trofeo Lombardia Csen”, è il commento dei Maestri del Samurai Ryu e del Karate Camuno Chinte.