Karate, i risultati del team Samurai-Ryu al trofeo Bresciano

martedì, 31 maggio 2022

Gavardo – A Gavardo (Bresscia) si è svolta la 5^ tappa si è concluso il Trofeo Bresciano che ha visto la partecipazione anche degli atleti del Samurai-Ryu di Malonno (Brescia), guidata da Fabrizio Nodari, per la maggior parte nelle categorie degli agonisti in quanto ai più giovani l’emergenza Covid non permesso di effettuare una preparazione costante, pertanto solo nella tappa di Ponte di Legno sono stati impegnati, ma l’appuntamento al torneo bresciano è solo rimandato, in quanto l’anno prossimo anche i giovanissimi Samurai camuni saranno della partita.

Anche nell’ultima tappa i camuni sono stati fortissimi conquistando in 8 atleti, 7 podi tra questi, 2 primi posti con Sara Cattaneo e Ilaria Salvetti, 3 secondi con Claudia Pelamatti, Carlotta Pietroboni, Rania Bouksib e 2 terzi posti con Anna Toloni e Desirèe Pelamatti, ai piedi del podio stavolta è stato Lukas Zoanni.

Grazie ai risultati ottenuti nella classifica generale, è arrivata la conquista in tutte le categorie di un piazzamento nei primi tre posti e precisamente:

Esordienti cinture colorate – 50 Kg.

2^ Rania Bouksib

Esordienti cinture colorate – 53 Kg.

1^ Sara Cattaneo

3^ Carlotta Pietroboni

Esordienti cinture colorate + 53 Kg.

1^ Claudia Pelamatti

3^ Anna Toloni

Cadetti – 61 Kg.

1^ Desirèe Pelamatti

Cadetti – 68 Kg.

1^ Ilaria Salvetti

Cadetti -70 kg

3° Lukas Zoanni

Il commento dello staff: “Il piazzamento nel torneo provinciale ha dato il diritto di partecipare a tutti al Regionale del Progetto Scuola Karate che si svolgerà negli ultimi mesi del 2022.Ripartire è stato difficile ma abbiamo potuto constatare che con l’impegno sia nostro che dei ragazzi e dei loro famigliari piano piano siamo tornati ad un buon livello, ora è il tempo di festeggiare e lo faremo lunedì 6 giugno in occasione degli esami di fine anno per il passaggio di cintura quando insieme anche ai nostri giovani atleti daremo il giusto riconoscimento ai nostri atleti che hanno dato prestigio alla Samurai-Ryu in Provincia e anche fuori dai confini”.