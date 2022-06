Giro d’Italia Under 23: promossa la salita della Guspessa

lunedì, 13 giugno 2022

Edolo – La Valle Camonica si conferma una delle terre amate dai ciclisti, e la conferma è arrivata oggi al passaggio del Giro d’Italia Under 23, partito da Pinzolo (Trento) e arrivato a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) con passaggi e GPM di Passo del Tonale, Aprica, Passo di Guspessa e la salita conclusiva verso Santa Caterina Valfurva.

La Guspessa era l’osservata speciale, perché era la prima volta che i ciclisti vi transitavano e le immagini mostrano le difficoltà dei giovani corridori su un tracciato che anche in futuro sarà inserito nei grandi Giri. “Noi – spiegano gli organizzatori – siamo sempre alla ricerca di percorsi nuovi e inediti”.

La Guspessa è una di questa e da un primo responso ha superato “l’esame”. Infatti proprio sulla Guspessa si è svolta l’azione più importante della terza tappa del Giro Under 23 che vede protagonisti Alex Baudin (Tudor Pro Cycling Team), Lorenzo Milesi (Development Team DSM), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Désirée Fior) e Giulio Pellizzari (Bardiani-CSF-Faizanè). Proseguendo nell’azione, solo De Pretto e Pellizzari riescono a resistere al comando fino all’imbocco del Passo di Guspessa, l’inedito versante del Mortirolo, quando entra in scena la Groupama-FDJ con un’accelerazione che fa da prologo all’attacco solitario del giovane Lenny Martinez, classe 2003, tra i più attesi in questo Giro d’Italia Giovani U23.

Martinez transita al Passo di Guspessa con 2’10” sugli immediati inseguitori (Van Eetvelt, Ciuccarelli, Clynhens, Gregoire e la maglia Rosa Hayter), mentre in discesa il suo compagno Gregoire guadagna una ventina di secondi sugli altri componenti del drappello all’inseguimento. Nella parte finale della gara, verso Santa Caterina Valfurva cambia tutto: Gregoire viene raggiunto e poi staccato dal forcing di Leo Hayter (Hagens Berman Axeon), che va a riprendere anche Lenny Martinez e in pochi km fa il vuoto, giungendo sul traguardo addirittura con 4’55” di vantaggio su Romain Gregoire (Groupama – FDJ) e 5’01” su Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal Development Team).