Fillea Cgil Valle Camonica: Donato Bianchi riconfermato segretario

sabato, 24 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Donato Bianchi è stato riconfermato alla guida della Fillea e Flai Cgil Valle Camonica Sebino. Si è svolto il 10° congresso e durante la relazione sono stati approfonditi vari temi, in particolare la guerra, il cambiamento climatico, i fondi del PNRR e la decarbonizzazione, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Non sono mancate critiche alle modifiche del governo sul codice degli appalti che liberalizza il subappalto a cascata e sull’allargamento dell’utilizzo dei voucher che, secondo i sindacati, faranno perdere contributi e disoccupazione ai lavoratori agricoli.

Nelle fasi finali del congresso Donato Bianchi (nella foto) è stato riconfermato alla guida delle due categorie territoriali ha ottenuto 18 voti, un astenuto per Fillea e 12 voti a favore e un astenuto per Flai. Riconfermato nella segreteria Fillea Mario Scolari, mentre Stefano Ceni entra in sostituzione di Ezio Muratori.