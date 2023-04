Festa del 25 aprile: le celebrazioni a Sellero, Braone e Costa Volpino

martedì, 25 aprile 2023

Sellero (Brescia) – Grande partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile – festa della Liberazione – che si sono svolte in mattinata in Valle Camonica e sul Sebino. Associaszioni,, cittadini e amministratori locali si sono ritrovati per ravviare la memoria su quanto accaduto e ricordare una giornata storica per l’Italia.

A Sellero erano presenti sindaci e amministratori di sedici Comuni dell’Alta Vallecamonica (Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Pontedilegno, Saviore dell’Adamello, Sonico, Temù e Vione) e delle Orobie Valtellinesi (Aprica). Alle 9:45 si sono ritrovati cittadini, amministratori e rappresentanti delle Fiamme Verdi, Anei, Anpi di Valsaviore e Alta Valle, Alpini e delle principali associazioni della zona davanti al Municipio di Sellero, poi il corteo accompagnato dalla Banda Musicale di Demo fino al Monumento ai Caduti. Gli interventi delle autorità, del sindaco di Sellero Gianpiero Bressanelli, del presidente delle Fiamme verdi della Valle Camonica Ezio Gulberti e il discorso ufficiale tenuto dal pastore Valdese Leonardo Magrì. Al termine la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, celebrata da don Rosario Mottinelli.

Le altre celebrazioni in Valle Camonica e Sebino: a Braone la cerimonia della Media Valle Camonica con l’intervento di Laura Cappellini, pronipote della Medaglia d’oro al Valor Militare Giacomo Cappellini.

A Costa Volpino (Bergamo) si è svolta la cerimonia della Liberazione con i Comuni della Bassa Valle Camonica e dell’Alto Sebino e l’intervento di Angelo Bendotti, presidente dell’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.