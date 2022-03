Enduro, nuova stagione: il Moto Club Sebino punta al sesto titolo

venerdì, 4 marzo 2022

Malegno – Inizia la nuova stagione dell’Enduro e il Moto Club Sebino, con in testa il presidente Costante Bontempi, è pronto alle gare con un team affiatato. Nelle ultime stagioni il Moto Club Sebino, con sede a Malegno (Brescia) ha conquistato titoli sia con i piloti che come team. “Siamo pronti per una nuova stagione – spiega Costante Bontempi (nella foto), presidente del Moto Club Sebino – e i nostri piloti impegnati nelle diverse categorie sia a livello nazionale che internazionale dimostreranno la loro forza”.

Nel prossimo weekend riprende l’Enduro, il moto club Sanremo organizza ad Arma di Taggia (Imperia) la prima due giorni del 2022 ed il Moto Club Sebino si presenterà con un bel numero di piloti, divisi tra la categoria Assoluti e Coppa Italia. Tra le novità spicca il cambio di classe come Guarneri e nuove entrate come Quarti arrivato dal moto cross. “Dopo aver vinto, come club, il titolo delle ultime 5 stagioni, pensiamo alla sesta”, dichiara il presidente Bontempi.

Ecco i piloti del MC Sebino iscritti agli Assoluti d’Italia Enduro 2022

125 n. 44 Deny Philippaerts (Tm)

250 n. 74 Thomas Grigis (Gas gas)

300 n. 39 Davide Guarneri (Fantic)

450 n. 12 Gianluca Martini (Beta)

450 n. 15 Nicola Recchia (Honda)

450 n. 37 Yuri Quarti (Husqvarna)

450 n. 61 Matteo Ferrari (Gas gas)

450 n. 4 Lorenzo Staccioli (Tm)

450 n. 67 Francesco Servalli (Gas gas)

st. n. 2 Brad Freeman (Beta)

st. n. 58 Hermanni Haljala (Tm)

yo n. 69 Matteo Grigis (Gas gas).