Edolo, incontro con la grafologa Livatino al Meneghini

giovedì, 23 febbraio 2023

Edolo (Brescia) – Incontro con la grafologa Candida Livatino. Domani – venerdì 24 febbraio – alle 17, nell’aula magna dell’IIS “Meneghini” di Edolo (Brescia) si terrà l‘incontro con l’autrice Candida Livatino, grafologa di fama nazionale e giornalista che terrà una conferenza sull’importanza della grafologia nella comprensione della personalità.

L’iniziativa, come spiega il dirigente scolastico, professoressa Raffaella Zanardini, “rientra negli incontri organizzati dall’Istituto Meneghini, per offrire spunti di riflessione su tematiche importanti e sarà occasione preziosa per approfondire “Sfumature e segreti della scrittura”, fornendo consigli preziosi su come la grafologia possa aiutare a comprendere meglio i nostri figli e a sostenere la loro crescita”. E’ un gradito ritorno della grafologa, già in passato aveva partecipato a incontri, sempre al Meneghini di Edolo.

All’incontro, oltre agli studenti del Meneghini sono invitati i genitori e le persone che potrebbero essere interessate alla “speciale lezione”.