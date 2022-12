Edolo: benemerenze civiche alla memoria di Liana Moratti e a “Le Maschere”

venerdì, 23 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Tradizionale cerimonia delle Civiche Benemerenze e scambio di auguri natalizi a Edolo. In mattinata si è svolta al teatro San Giovanni Bosco di Edolo (Brescia), la tradizionale cerimonia organizzata da 8 anni dall’Amministrazione comunale di Edolo.

Tanti rappresentanti delle istituzioni presenti, tra cui il sindaco Luca Masneri, il vicesindaco Roberto Boninchi, gli assessori Carla Fioletti e Luciano Mossini, i consiglieri Michele Tonini, Silvio Moratti, Siro Casatti, il direttore generale di Asst Valcamonica, Maurizio Galavotti, il dirigente scolastico dell’Ic di Edolo, Giacomina Andreoli, Giacomo Manenti, comandante dei vigili del fuoco di Edolo, forze dell’ordine e rappresentanti delle associazioni del paese.

Il sindaco di Edolo Luca Masneri ha illustrato gli interventi e i lavori di riqualificazione posti in atto nell’ultimo anno e quelli che verranno appaltati e attuati nel 2023. Tra i più importanti il progetto viario della variante di Edolo, i lavori di riqualificazione energetica dello stabile che ospita la piscina comunale, gli interventi sulla viabilità montana del nostro territorio, la costruzione della mensa scolastica nel plesso della primaria dell’Istituto Comprensivo di Edolo e la ristrutturazione dell’Istituto Meneghini; senza tralasciare la messa in sicurezza di alcune zone ad alto rischio idrogeologico che circondano l’abitato di Edolo. “Il prossimo sarà un anno denso di progetti e avvenimenti che porteranno a un’importante riqualificazione del nostro paese, tutti noi nessuno escluso, verrà lasciato a sé stesso in questo importante periodo di cambiamento” ha detto il sindaco Masneri al termine della presentazione.

La seconda parte della cerimonia ha visto il conferimento di due civiche benemerenze. La prima è stata consegnata ai familiari della compianta professoressa e maestra Liana Moratti, scomparsa prematuramente a marzo 2022. Persona ed educatrice che ha insegnato all’Istituto Comprensivo di Edolo per più di 40 anni e che tanto si è spesa per il suo lavoro e per le attività sociali all’interno della parrocchia di Edolo. Maestra stimata e volontaria instancabile, che tanto amava il suo lavoro, in suo ricordo i familiari hanno fondato l’Associazione Maestra Liana Moratti, organizzazione di volontariato (ODV) che promuove la formazione, l’educazione e l’istruzione, la formazione extra scolastica e la prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo. Il marito Fausto Testini ha ricordato Liana, mentre il figlio Paolo ha indicato le finalità dell’Associazione.

La seconda benemerenza è stata conferita all’Associazione Culturale Le Maschere, che si occupa di portare la cultura e il teatro a Edolo, notoriamente paese delocalizzato rispetto ai centri teatrali cittadini. Le Maschere dal 2007 organizza percorsi e cartelloni teatrali portando il teatro e la cultura a Edolo. Durante la cerimonia è stata ricordata un’altra persona che tanto all’associazione le Maschere ha dato che anch’essa è scomparsa prematuramente quest’anno: Ivana Burlotti in Patti, da sempre figura di riferimento nell’associazione. L’assessore Carla Fioletti ha consegnato la targa ai familiari.

La cerimonia si è conclusa con un ringraziamento a tutti i volontari che in vari ambiti operano in paese: “siete preziosa linfa per il nostro territorio” ha detto il sindaco, augurando a tutti un sereno Natale e un proficuo anno nuovo.