Domato incendio di una canna fumaria a Cedegolo

martedì, 28 dicembre 2021

Cedegolo – Incendio di una canna fumaria nel centro storico di Cedegolo (Brescia): nel tardo pomeriggio è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cedegolo, guidati dal luogotenente Brunello Bacco.

In breve tempo i pompieri hanno domato l’incendio, con tanto di bonifica e messa in sicurezza. L’invito – soprattutto per i proprietari di seconde case – è avviare la manutenzione di camini e canne fumarie prima dell’accensione del camino.