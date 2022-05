Corsa in montagna: a Edolo i Campionati italiani giovanili

sabato, 28 maggio 2022

Edolo – La località Mola di Edolo (Brescia) ospita in questo weekend i Campionati italiani giovanili a staffetta di corsa in montagna. L’organizzazione è a cura di Atletica Vallecamonica che proprio quest’anno festeggia i 40 anni dalla sua fondazione. Lunga è la tradizione organizzativa del sodalizio camuno, presieduto da Giuseppe Giovanelli, con numerose edizioni di campionato italiano assoluto e culminata con l’edizione 2012 dei campionati mondiali di corsa in montagna Ponte di Legno-Tonale.

La gara di quest’anno si disputerà nel bellissimo scenario alpino con percorsi quasi interamente visibili al pubblico e disegnati attorno al rifugio Mola, a quota 1700 metri.

Programma della manifestazione – domenica 29 maggio

Ore 8 : ritrovo con conferma iscrizioni e ritiro dei pettorali presso il Rifugio Mola, in Loc. Mola di Edolo.

Ore 9:30 : partenza gara Ragazze (2009-2010) 1200 metri

Ore 9:45 : partenza gara Ragazzi (2009-2010) 1200 metri

Ore 10 : partenza gara Cadette (2007-2008) 2100 metri

Ore 10:45: partenza gara Cadetti (2007-2008) 3400 metri

Ore 11:30: partenza gara Allieve (2005-2006) 3400 metri

Ore 12:15: partenza gara Allievi (2005-2006) 4000 metri

Ore 13:15 -13:30 cerimonia di premiazione

In gara



In campo femminile (frazioni da 3,4 km) ai nastri di partenza lo Sportclub Merano con la formazione campione in carica composta da Lisa Leuprecht e Anna Hofer e anche con un’altra coppia competitiva come Eva Hoelzl-Sofia Demetz. Nella rassegna individuale in Valchiavenna è stata però Alessia Pellegrini a trionfare: la bergamasca sarà al via per l’Atletica Valle Brembana insieme a Elisa Rebucini, in top 15 a Piuro. Ci saranno anche le altre due atlete salite sul podio due settimane fa: Federica Borromini per l’Atletica Cascina e Melissa Bertolina per l’Atletica Alta Valtellina. Da seguire inoltre il Gsd Genzianella (Gaia Calcini e Alessia Pozzi) e il Cs Cortenova (Aurora Combi e Cristina Mascheri).

A livello maschile (frazioni da 4 km) in un’ideale “prima fila” scattano due squadre lombarde: l’Us Rogno, con Nicola Morosini (già secondo nel campionato individuale) e Pietro Reboldi, e la Polisportiva Albosaggia di Erik Canovi e Marcello Scarinzi (rispettivamente nono e quarto a Piuro). Sempre sulla carta, si candidano per un piazzamento di vertice la Società Atletica Valchiese (con Gabriel Bazzoli e Massimiliano Corsini) e il Gruppo Podistico Valchiavenna (con Luca Curioni e Imerio De Stefani, già presente nel team secondo a Lanzada 2021.

Tra le under 16 (frazioni da 2,1 km) presente la campionessa italiana individuale Licia Ferrari per la Società Atletica Valchiese in coppia con Emma Zanetti, ma il pronostico è anche per il Centro Sportivo Cortenova di Ilaria Artusi e Denise Mascheri e per l’Us Malonno di Camilla Bonariva e Federica Occhi, tutte e quattro nelle prime undici della rassegna di Piuro. Nella gara dei cadetti (su frazioni da 3400 metri) attenzione alla novarese Atletica i Due Soli, che conta sul vincitore e sull’ottavo classificato dei recenti Tricolori: Simone Abbatecola e Pietro Ruga. Il guanto di sfida arriverà soprattutto da Premana con Oscar Pomoni e Francesco Gianola, quarto e sesto a Piuro.