Consegna medaglie d’onore: messaggio forte da Aprica e Villa di Tirano

venerdì, 27 gennaio 2023

Aprica (Sondrio) – Doppia cerimonia nel pomeriggio ad Aprica (Sondrio) e Villa di Tirano (Sondrio) dove sono state consegnate rispettivamente 31 e 29 medaglie d’onore ai familiari di ex internati. Le cerimonie – ad Aprica nella sala congressi e a Villa di Tirano all’Auditorium “Grytzko Mascioni” – sono state organizzate dalla Prefettura di Sondrio, in collaborazione con i due Comuni e il sostegno dell’Ecomuseo delle Resistenza presieduto da Ezio Gulberti e della sezione di Valle Camonica di Anei (Associazione nazionale ex internati), guidata da Fabio Branchi.

Erano presenti il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, i sindaci di Aprica, Dario Corvi, e Villa di Tirano, Franco Marantelli Colombin, i sindaci dei Comuni di residenza dei premiati, tra cui Ilario Sabbadini di Corteno Golgi (Brescia) che ha ricordato nonno Luigi e Martino Taddei, quindi Ezio Gulberti, Fabio Branchi e gruppi, tra cui gli alpini, le autorità militari.

Il messaggio inviato dal prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi è ricordare gli ex internati, l’importanza della memoria e la necessità di non dimenticare gli orrori del passato, mentre il sindaco di Aprica, Dario Corvi, ha auspicato di “non ripetere gli errori del passato”. Invece il sindaco di Corteno, Ilario Sabbadini, ha sostenuto: “Come comunità, dobbiamo essere uniti nella promozione dell’uguaglianza, della tolleranza e della pace”.

Gli insigniti cui è stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica la medaglia d’onore sono i seguenti:

Consegna nel Comune di Aprica

– AMBROSINI Giovanni classe 1912 internato in Germania dal 12/09/1943 al 28/09/1945;

– AMBROSINI Lino classe 1923 internato in Germania dal 9/09/1943 al 10/08/1945;

– AMBROSINI Patrizio classe 1922 internato in Bremendorf, Lubec dall’ 8/09/1943 al 01/09/1945;

– AMBROSINI Silvio classe 1919 internato in Germania dall’8/09/1943 al 01/09/1945;

– CORVI Giuseppe classe 1923 internato a Stalag III A dal 9/09/1943 al 02/09/1945;

– CORVI Luigi classe 1912 internato in Germania dall’8/09/1943 al 24/08/1945;

– CORVI Luigi Giovanni classe 1921 internato in Germania dal 9/09/1943 al 22/06/1945;

– CORVI Valerio Antonio classe 1915 internato a Stalag XIII D dal 9/09/1943 al 23/07/1945;

– DELLA MORETTA Domenico classe 1918 internato Germania – VILLINGEN dal 9/09/1943 al 03/05/1945;

– MORASCHINELLI Placido classe 1911 internato in Germania dal 11/09/1943 al 25/07/1945;

– MOSTACCHI Pietro classe 1923 internato in Germania dal 22/06/1944 al 11/06/1945;

– NEGRI Antonio classe 1911 internato a Bokum dall’8/09/1943 al 14/08/1945;

– NEGRI Antonio classe 1918 internato in Germania dal 9/09/1943 al 21/10/1945;

– STAMPA Giacomo classe 1907 internato in Germania dal 9/09/1943 al 08/09/1945;

– POLATTI Antonietto classe 1920 internato in Germania dal 9/09/1943 al 28/08/1945;

– NEGRI Pietro classe 1913 internato in Germania dal 08/09/1943 al 09/09/1944;

– NEGRI Pietro classe 1914 internato in Francia dall’8/09/1943 al 07/09/1944;

– NEGRI Guerino classe 1916 internato in Germania dal 12/09/1943 al 13/10/1945;

– NEGRI Domenico classe 1924 internato in Germania dal 9/09/1943 al 11/08/1945;

– NEGRI Camillo Felice classe 1915 internato in Germania dal 1/09/1943 al 28/06/1945;

– MORASCHINELLI Carlo classe 1911 internato a Stalag V B Villingen dall’08/09/1943 al 12/08/1945;

– PEDROTTI Severino classe 1923 internato a Stammlager III C dal 12/09/1943 al 10/09/1945;

– SABBADINI Luigi Patrizio classe 1913 internato in Germania dal 9/09/1943 al 02/08/1945;

– TADDEI Martino classe 1923 internato in Germania dal 25/09/1943 al 01/10/1944;

– ROMANO’ Luigi classe 1914 internato in Germania dal 9/09/1943 al 24/07/1945;

– CORVI Cesare classe 1923 internato in Germania dal 9/09/1943 al 01/10/1945;

– CIOCCARELLI Lorenzo classe 1912 internato in Germania dall’8/09/1943 al 05/07/1945;

– CORVI Battista classe 1908 internato in Germania dall’8/09/1943 al 03/07/1945;

– DELLA MORETTA Carlo classe 1911 internato in Germania dal 10/09/1943 al 17/07/1945;

– PEDROTTI Angelo classe 1911 internato in Germania dal 9/09/1943 al 29/07/1945;

– STAMPA Giacomo classe 1920 internato a Norimberga (Siemens) dal 9/09/1943 al 25/04/1945.

Consegna nel Comune di Villa di Tirano

– AGOSTINELLI Gino classe 1919 internato in Germania dal 9/09/1943 al 03/09/1945;

– POLETTI Paolin Giuseppe classe 1919 internato in Germania dall’8/09/1943 al 14/08/1945;

– BIGNOTTI Emilio classe 1914 internato in Francia dall’8/09/1943 al 03/11/1944;

– BONGIONI Lorenzo Giovanni classe 1921 internato in Germania dal 9/09/1943 al 18/07/1945;

– CORVI Luigi classe 1911 internato in Germania dall’8/09/1943 al 11/03/1945;

– BORSERIO Bruno classe 1923 internato in Germania dall’8/09/1943 al 01/09/1945;

– BORSERIO Clemente Paolo classe 1914 internato in Germania dall’8/09/1943 al 16/07/1945;

– CORVI Giacomo classe 1921 internato a Stalag III A, Stalag III D dall’8/09/1943 al 29/09/1945;

– DAMIANI Enrico classe 1924 internato in Germania dal 9/09/1943 al 01/08/1945;

– NEGRI Domenico classe 1912 internato in Germania dal 12/09/1943 al 14/05/1945;

– DORSA Paolo classe 1913 internato in Germania dall’8/09/1943 al 02/12/1944;

– FERRI Giuseppe classe 1912 internato in Germania dal 10/09/1943 al 11/08/1945;

– GENETTI Maurizio classe 1924 internato in Germania dal 19/09/1943 al 20/11/1945;

– CATTALINI Dino classe 1921 internato in Germania dal 25/09/1943 al 04/12/1945;

– MAGRO Ezio Paolo classe 1923 internato in Germania dal 9/09/1943 al 02/09/1945;

– MENGHINA Davide Andrea classe 1914 internato in Germania dall’8/09/1943 al 28/06/1945;

– MERLO Guerrino classe 1913 internato in Germania dal 2/02/1944 al 26/05/1945;

– PASINOTTI Emilio classe 1918 internato in Germania dal 11/09/1943 al 13/10/1945;

– DELLA PONA Giovanni classe 1923 internato in Germania dal 9/09/1943 al 01/08/1945;

– PERA Gino classe 1920 internato in Germania dal 9/09/1943 al 03/08/1945;

– POLETTI RIZ Gino classe 1923 internato in Germania dall’8/09/1943 al 17/07/1945;

– PERA Rino classe 1919 internato in Germania dal 9/09/1943 al 01/08/1945;

– POLETTI Arturo Pietro classe 1922 internato in Germania dall’8/09/1943 al 01/08/1945;

– BIGNOTTI Pietro classe 1917 internato in Germania dall’8/09/1943 al 31/07/1945;

– RE DELLE GANDINE Oreste classe 1923 internato in Germania dall’8/09/1943 al 26/08/1945;

– SCALETTI Bruno classe 1922 internato in Germania dal 12/09/1943 al 29/06/1945;

– TONA Italo classe 1913 internato in Germania dal 9/09/1943 al 09/09/1944;

– TOGNELA Franco Giovanni classe 1917 internato in Germania dal 9/09/1943 al 01/08/1945;

– NOVAGLIA Elia classe 1923 internato in Germania dall’8/09/1943 al 13/06/1945.