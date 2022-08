Comunità Montana di Valle Camonica, approvata la variazione di bilancio

martedì, 2 agosto 2022

Breno – E’ stata approvata ieri sera dall’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica la variazione di bilancio e l’assestamento 2022. L’assessore al Bilancio dell’ente comprensoriale, Cristian Farisè (nella foto), ha illustrato il provvedimento indicando le variazioni al bilancio, in particolare l’inserimento di 4.066.475 euro dei due accordi di programmi con enti locali e Regione Lombardia sui patti di sviluppo di Montecampione e Borno, che sono stato successivamente illustrati dai sindaci dei Comuni interessati.

Poi: 342mila euro sono destinati al settore Bonifica e Foreste e 400mila euro per interventi vari sul territorio. Inoltre – come evidenziato nella relazione dell’assessore Farisé – sono state destinate risorse aggiuntive per l’incremento dei costi energetici. L’avanzo di amministrazione ammonta a 128.181 euro. L’assemblea della Comunità Montana ha approvato all’unanimità il provvedimento.