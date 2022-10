Capo di Ponte: serata su salute, prevenzione e donazione della Run Aragosta

giovedì, 20 ottobre 2022

Capo di Ponte (Brescia) – Salute e prevenzione sono i temi del convegno in programma domani sera – venerdì 21 ottobre, alle 20:30 – presso la Cittadella della Cultura di Capo di Ponte (Brescia). Il Gruppo Aragosta, guidato da Federico Polonioli, e tutte le Associazioni e volontari coinvolti nella Run Aragosta 2022 la Camminata della Valle dei Segni presenteranno il risultato economico con un’analisi dettagliata delle entrate e delle spese oltre agli obiettivi raggiunti. Il ricavato sarà totalmente devoluto per l’acquisto di beni materiali per la Pediatria e le Cure Palliative Oncologia Ospedale di Esine (Brescia). Beni materiali che, con la dirigenza di Asst di Valcamonica, sono stati individuati e che verranno analizzati durante la serata grazie alla partecipazione del direttore socio sanitario, ingegner Maurizio Morlotti e dal dottor Diego Di Salvo.

Il convegno con leitmotiv salute e prevenzione, inserito ufficialmente nel calendario dell’ottobre in Rosa e patrocinato da Ats Montagna e Asst Valcamonica oltre ai Comuni di Capo di Ponte, Gianico e Paspardo presenta contenuti molto importanti grazie alla partecipazione della dottoressa Stefania Bellesi per Ats Montagna che interverrà sul tema “La promozione della Salute: quali opportunità”, per Asst Valcamonica il dottor Camillo Farisoglio e la dottoressa Ausilia Maria Manganoni approfondiranno tematiche inerenti i tumori della pelle: prevenzione e diagnosi, a cui si aggiunge lo storico e amico del gruppo dottor Claudio Sgabussi sul tema “Sogni e Follia”. Modera la serata la giornalista Paola Cominelli

Il convegno è rivolto a tutti, ricordando l’originalità dell’evento Run Aragosta – unico in Italia – basato esclusivamente sulla bontà del cuore degli iscritti, dei volontari, delle associazioni coinvolte e dei partner commerciali e amministrativi senza nessun costo di iscrizione. L’attesa è sentita e la voglia di confermare i risultati ottenuti nelle edizioni passate è forte, visto il grande cuore della gente proveniente anche oltre regione.