Berzo Inferiore: celebrazioni e festa del Beato Innocenzo

martedì, 1 marzo 2022

Berzo Inferiore – Si avvicina la festa del Beato Innocenzo da Berzo: ieri sera sono iniziate a Berzo Inferiore (Brescia) le prime celebrazioni articolate fino a domenica 6 marzo. Doppie celebrazioni sono in programma oggi – 1 marzo – e domani, alle 8 e alle 20. Il giorno della festa del Beato Innocenzo – giovedì 3 marzo – sono in programma celebrazioni dalle 7 alle 19 e la messa solenne dalle 10.30 concelebrata con i sacerdoti dell’unità pastorale Val Grigna che sarà presieduta dal vescovo Ottorino Assolari e allietata dal coro del Fratasi. La conclusione domenica 6 marzo con la celebrazioni a cura dei frati cappuccini dell’Annunciata.

LA BIOGRAFIA – Frate Innocenzo da Berzo (nella foto la teca dove è custodito a Berzo), al secolo Giovanni Scalvinoni, nasce a Niardo il 19 marzo 1844 da una famiglia umile. Dopo l’ordinazione, avvenuta il 2 giugno 1867 a Brescia, riceve diversi incarichi prima di entrare come novizio nell’ordine dei Frati Minori Cappuccini all’Annunciata di Cogno, ove rimane per 14 anni con il nome di Innocenzo. In seguito sarà trasferito più volte, con il compito di predicare gli esercizi spirituali nei conventi di Milano, Brescia, Bergamo ed infine Albino, dove si ammala gravemente. Muore a Bergamo il 3 marzo 1890 e sin da subito sulla sua tomba si verificano miracoli e guarigioni. Il corpo sarà successivamente trasferito nella chiesa di Berzo Inferiore. Venne beatificato da Papa Giovanni XXIII il 12 novembre 1961 e la sua festa viene celebrata ogni 3 marzo. A 60 anni dalla beatificazione il convento dell’Annunciata di Piancogno, insieme alle parrocchie di San Maurizio di Niardo e di Santa Maria Nascente di Berzo Inferiore, ha organizzato l’Anno Innocenziano che si chiuderà solennemente il prossimo 28 settembre, giorno della memoria liturgica del Beato Innocenzo.