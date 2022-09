Ville d’Anaunia: raccolgono 170 kg di mele in un frutteto, due turisti denunciati dai carabinieri

giovedì, 8 settembre 2022

Ville d’Anaunia – Era strana quella vettura carica di mele nel bel mezzo dei meleti di Tuenno, una frazione di Ville d’Anaunia. A notarla una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Denno che, nel pomeriggio della scorsa domenica, si trovava a transitare nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nelle aree campestri. Soprattutto era strano vedere una utilitaria strapiena di frutta e non i classici mezzi utilizzati per la raccolta. Nelle vicinanze, vi era una coppia di turisti veronesi, ancora impegnati a tirare giù dagli alberi delle mele tipo “stark delicious”.

I militari, a quel punto, hanno proceduto all’identificazione, scoprendo che, in realtà, non erano né i proprietari del fondo né operai dediti alla raccolta di mele, che avviene proprio in questo periodo dell’anno.

La coppia, marito e moglie provenienti dal veronese, ha cercato di giustificarsi spiegando di non aver trovato, in quel giorno festivo, supermercati aperti, ben pensando di approvvigionarsi per l’inverno di quasi 170 chili di mele, già caricate sulla propria auto.

La refurtiva è stata interamente recuperata dai militari, i quali sono immediatamente risaliti al legittimo proprietario, ai fini della restituzione della frutta. Per la coppia di turisti è scattata una segnalazione per furto alla Procura della Repubblica di Trento.

Il carico di mele, su volere condiviso del titolare del fondo, è stato poi donato in beneficenza ad una associazione di volontariato trentina. Per gli indagati vige, comunque, la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.