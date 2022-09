Val di Sole, soddisfazione dopo le finali di Coppa del Mondo Mtb

lunedì, 5 settembre 2022

Commezzadura – Il Cross Country del Gran Finale di Coppa del Mondo conferma il risultato delle prove di Short Track con la vittoria dei due portacolori del Team BMC. Le Coppe del Mondo Elite di XCO prendono la via della Svizzera: vincono Schurter e Keller. En-plein Francia nelle gare Elite: è 6 su 6 tra Short Track, Downhill e Cross Country in un weekend da 25.000 ingressi a Daolasa di Commezzadura. Qui tutti i risultati. Foto di Giacomo Podetti.

Dal Campionato del Mondo 2021 alle finali di Coppa del Mondo 2022, il risultato in Val di Sole non cambia. Tutti – atleti, appassionati e addetti ai lavori – si attendevano un Gran Finale di stagione, e Daolasa ha regalato giornate di grandissimo spettacolo ed emozione, fino alla conclusione in bellezza di ieri, scaldata dal sole e dall’entusiasmo del grande pubblico.

Gli oltre 25mila spettatori accorsi a Daolasa nei tre giorni di evento (2-4 Settembre), hanno assistito al dominio di una delle nazioni di grande tradizione nell’universo delle ruote grasse, la Francia, capace di aggiudicarsi le prove Elite in tutte le discipline disputate.

IL BILANCIO FINALE

Soddisfazione nelle parole del Presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole Luciano Rizzi. “Ci tengo innanzitutto a ringraziare gli sponsor, i partner, lo staff, i volontari e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita del gran finale di Coppa del Mondo. In queste tre giornate abbiamo avuto un pubblico fantastico, e tantissimi appassionati si sono collegati con la Val di Sole su RedBull TV, RaiSport e numerosi altri broadcaster nazionali. A un anno di distanza da un grande Mondiale, queste finali di Coppa del Mondo hanno confermato le credenziali tecniche e organizzative che vengono ormai riconosciute a questa località e al suo team di lavoro, e rafforzano la nostra determinazione verso il prossimo anno (la Coppa del Mondo tornerà dal 30 giugno al 2 luglio 2023), e in prospettiva verso i Campionati del Mondo 2026″.

“Siamo orgogliosi dei feedback arrivati dall’Unione Ciclistica Internazionale, sia dal punto di vista tecnico e sportivo che dei progetti legati alla sostenibilità. Fra pochi giorni ci rimetteremo nuovamente al lavoro verso l’ultimo traguardo di questa lunghissima annata, la seconda edizione della Coppa del Mondo di ciclocross, in programma sabato 17 dicembre sulla neve di Vermiglio”.