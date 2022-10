Sostenibilità e prodotti trasformati: le novità Melinda a Fruit Attraction 2022

giovedì, 6 ottobre 2022

Cles (Trento) – A Fruit Attraction 2022, una delle fiere più importanti per il comparto dell’ortofrutta appena tenutasi a Madrid, Melinda accende i riflettori su sostenibilità e prodotti trasformati. Presentati i nuovi pack eco-friendly frutto della collaborazione fra il Consorzio della Val di Non e Novamont, azienda italiana leader nel campo delle bioplastiche, e i nuovi lanci di prodotto e la comunicazione TV dedicata agli Squeez di Melinda Lab.

In occasione della partecipazione a Fruit Attraction 2022 Melinda ha organizzato presso lo stand APOT Melinda-La Trentina, due incontri per parlare di due temi che sono sempre più al centro delle sue strategie e che hanno suscitato grande interesse nel numeroso pubblico presente: la sostenibilità e i prodotti trasformati derivanti dalla lavorazione della frutta.

Nella prima giornata di fiera, riflettori accesi sulla sostenibilità, uno dei principi fondanti dei Consorzi Melinda e La Trentina, che profondono grandi sforzi nel costruire un business sostenibile, sia in termini di qualità che in termini economici. In particolare, durante l’evento si è parlato della collaborazione per la realizzazione di packaging sempre più eco-friendly con Novamont, azienda italiana leader nel campo delle bioplastiche da fonti rinnovabili, biodegradabili e compostabili secondo lo standard UNI EN 13432.

Paolo Gerevini, direttore generale di Melinda e La Trentina, e Rosa Puig Moré, Marketing Manager Novamont Iberia e board member di Asobiocom (Associazione spagnola delle plastiche biodegradabili e compostabili) hanno illustrato il progetto dedicato a un nuovo sacco in Mater-Bi, la bioplastica biodegradabile e compostabile ottenuta da materie prime di origine rinnovabile di Novamont, attualmente in sperimentazione, e anticipato i passi futuri. Nell’ottica del learning by doing, infatti, Melinda e Novamont hanno avviato un progetto di ricerca sull’utilizzo degli scarti della lavorazione della mela della filiera Melinda per l’estrazione di zuccheri di seconda generazione che, nelle intenzioni delle due aziende, saranno utilizzati per il processo produttivo della bioplastica stessa.

“Siamo onorati e orgogliosi di poter collaborare con un’altra azienda italiana che condivide i nostri stessi valori e fornisce soluzioni per il packaging che sono coerenti con il nostro impegno per la sostenibilità e la bioeconomia. Insieme abbiamo già raggiunto risultati importanti e guardiamo al futuro con obiettivi ancora più ambiziosi – dichiara Paolo Gerevini, direttore generale Consorzio Melinda – La sostenibilità fa parte del DNA di Melinda, che da sempre e ogni giorno mette in campo azioni concrete e tangibili a difesa dell’ambiente. Intendiamo impegnarci per continuare a sviluppare soluzioni innovative per una frutticoltura moderna e sempre più eco-friendly, rispettosa del territorio e della comunità”.

Il giorno successivo, Paolo Gerevini, direttore generale Consorzio Melinda, e Jessica Paternoster, Trade Marketing Manager Consorzio Melinda, hanno illustrato i progetti in corso e quelli futuri di Melinda Lab. La nuova struttura, interamente controllata da Melinda, opera per gestire la produzione e la distribuzione di prodotti trasformati di alta qualità, da filiera totalmente trentina e di proprietà, dal campo allo stabilimento, fino al prodotto finito, a marchio Melinda. Gli obiettivi sono diversi: migliorare la brand awareness e la brand equity, accrescere il valore delle mele di seconda categoria, creare spazi e mercati adeguati per ogni varietà, rafforzare la presenza della marca all’interno di reparti diversi da quelli dell’ortofrutta e offrire al consumatore moderno modi nuovi e più pratici di gustare le famose mele dal bollino blu, mantenendo i benefici dei prodotti freschi, oltre che avvantaggiare l’economia locale sia in termini di occupazione che di indotto collegato. A Madrid sono state presentate anche le due nuove linee di prodotto, che arriveranno sul mercato a dicembre: una di mousse vellutate in formato doypack formulata pensando a un pubblico più maturo, per ampliare il panorama dei potenziali consumatori, e la linea Melinda Lax, a base di frutta e fibre a sostegno del benessere intestinale.

“I nuovi lanci, così come i prodotti esistenti ad alto potenziale, sono sostenuti da attività di marketing e comunicazione mirate. Un esempio è la campagna pubblicitaria multicanale dedicata agli Squeez, le merende 100% frutta per i bambini, che quest’anno per la prima volta hanno debuttato in tv e al cinema con uno spot che descrive il prodotto come una merenda gustosa ma allo stesso tempo sana, uno snack divertente da portare sempre con sé – afferma Jessica Paternoster, Trade Marketing Manager Melinda – Ora stiamo lavorando al lancio di due nuove linee, in cui l’azienda crede fortemente per aumentare la brand awareness e l’equity di Melinda e per abbracciare nuove esigenze di consumo, ed anche per questi prodotti, lato marketing e comunicazione verranno realizzate delle attività ad hoc in grado di favorirne la conoscenza da parte del consumatore e di conseguenza il sell out”.

Durante la fiera è stato organizzato anche un appuntamento insieme a tutti i Partner europei del Club SweeTango® per fare il punto sulle iniziative in corso che vedono per la prima volta in Italia la commercializzazione e le attività di marketing gestite in modo unitario fra i produttori.