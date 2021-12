Sci, Folgarida e Marilleva: grandi emozioni all’inizio della stagione invernale

domenica, 5 dicembre 2021

Folgarida – E’ partita nel migliore dei modi la stagione invernale nella skiarea Dolomiti di Brenta, Folgarida–Marilleva–Campiglio–Pinzolo, con l’apertura della maggior parte della piste e il collegamento sci ai piedi tra le diverse località. Oltre mezzo metro di neve in quota e le rigide temperature di questi ultimi giorni hanno consentito di innevare le piste nella parte bassa e accogliere turisti e sciatori. E nella notte un’altra nevicata ha reso ancor più incantevole le località della Val di Sole e Val Rendena.

Ieri – al debutto della stagione invernale – c’è stato l’assalto degli appassionati di sci, ma anche famiglie con bambini provenienti da ogni angolo dell’Italia, in particolare da Emilia, Toscana, Lazio, oltre naturalmente Trentino e Lombardia, che hanno raggiunto la stazione di partenza, Mezzana, Daolasa, Folgarida e il Belvedere per salire in quota e trascorrere una giornata in un mondo bianco all’ombra delle Dolomiti di Brenta. Sono a disposizione l’80 per cento degli impianti di risalita e quasi il 60% dei tracciati saranno a disposizione di sciatori e snowboarder sulle piste perfettamente innevate della SkiArea più grande del Trentino. Sono aperti anche i collegamenti tra le località che consentono agli ospiti del Comprensorio di passare facilmente dalla Val di Sole alla Val Rendena fino a Pinzolo e viceversa, godendosi gli splendidi panorami regalati dalle Dolomiti di Brenta. Inoltre nella zona di Folgarida Marilleva, sono accessibili i Family Park di Folgarida, Panciana, Alpe Daolasa e Marilleva 1.400 per una vera “vacanza family” all’insegna del relax e divertimento.

“Per noi – racconta Cristian Gasperi (nel video), direttore generale della società Funivie Folgarida Marilleva – è stato emozionante, come il primo giorno di scuola: ci siamo ritrovati dopo oltre un anno e mezzo ed è stato davvero emozionante. E’ stato bello rivedere volti e persone che negli anni pre-pandemia frequentavano la nostra SkiArea e che sono tornati”. Cristian Gasperi svela anche i numeri di quest’inizio di stagione, con l’assunzione di nuovi addetti e personale per garantire la sicurezza. Nella skiArea Dolomiti di Brenta lavorano 500 persone nel periodo invernale con un’attività che genera tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Nella prima giornata l’accesso è stato regolare, controllo del green pass da parte degli addetti della società che gestisce gli impianti e nel rispetto del distanziamento e dei protocolli. Turisti e sciatori sono soddisfatti dell’inizio della stagione invernale: “Sono quasi trent’anni che frequento questa località – spiega un turista proveniente della Toscana e che trascorrerà questa settimana all’ombra delle Dolomiti del Brenta – e sono tornato dopo due anni con grande entusiasmo”. Per gli sciatori il racconto della prima giornata è davvero speciale e il divertimento è assicurato. “E’ entusiasmante sciare in questa località – sostiene un giovane bresciano che trascorrerà con altri tre amici una settimana nella skiArea delle Dolomiti di Brenta – l’accesso è avvenuto senza problemi e le piste sono perfettamente innevate”. E’ solo l’inizio di una stagione invernale che si annuncia sotto il migliore stellone.

Per ulteriori informazioni su impianti e tracciati aperti, condizioni meteo, bollettino neve e condizioni delle piste è consultare il sito: www.ski.it.