Rabbi, nel pomeriggio la camminata fra i masi

sabato, 30 luglio 2022

Rabbi – E’ in calendario oggi – sabato 30 luglio – a Ossana (Trento) “La camminata fra i masi di Rabbi”, terzo appuntamento del Circuito Podistico Val di Sole. Le gare non competitive di corsa e camminata che si stanno disputando in Val di Sole hanno un buon seguito, non solo tra gli Amatori e i Senior, ma anche tra le categorie giovanili.

Il programma prevede la camminata lungo le vie del paese, a San Bernardo e tra i masi di Valors: alle 17 iscrizioni presso l’ufficio turistico di San Bernardo (costo iscrizione 8 euro per gara; previsto premio per tutti i partecipanti), alle 18 partenza dal ponte sottostante l’ufficio turistico e alle 19:30 premiazione presso il piazzale delle scuole di San Bernardo. Prima della gara sarà disputata per i più piccoli una corsa gioco in allegria di 250 metri senza classifica e con iscrizione gratuita e premio finale per tutti i mini atleti (2013 e successivi).