Pinzolo e la Skiarea Dolomiti di Brenta fanno il pieno di turisti, Serafini: “Una grande ripartenza”

lunedì, 14 marzo 2022

Pinzolo (A.Pa.) – La stagione invernale a Pinzolo (Trento) e nella Skiarea Dolomiti di Brenta sta vivendo settimane importati con presenze turistiche e ottimi passaggi sulle piste, e nei weekend le stazioni di Pinzolo, Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva fanno il pieno con i turisti provenienti soprattutto da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Inoltre gli stranieri sono tornati a frequentare la Skiarea e ci sono prenotazioni anche per le prossime settimane.

VIDEO



Pinzolo è la prima località della Skiarea Dolomiti di Brenta, salendo dal Garda e dal Bresciano, e il Doss del Sabbion è una delle mete degli sciatori. Le piste sono perfettamente preparate il fiore all’occhiello è la pista Tulot con gli appassionati che scendono sci ai piedi fino alla stazione di partenza.

“Siamo soddisfatti dell’andamento di questa stagione – spiega il presidente della società Funivie Pinzolo Roberto Serafini (nel video) – E’ stata l’annata della ripartenza, c’era attesa e i risultati raggiunti grazie anche al bel tempo degli ultimi mesi sono stati molto positivi”. “Dopo lo stop per la pandemia – aggiunge Serafini – era importante ripartire e la risposta è stata molto buona: sia gli italiani che gli stranieri sono tornati a frequentare la Skiarea Dolomiti di Brenta”.

L’offerta di Pinzolo, Madonna di Campiglio e Folgarida-Marilleva è ampia, ci sono opportunità per tutti i gusti, piste per principianti e sciatori esperti, piste che vengono utilizzate dalle scuole sci per corsi individuali o di gruppi e dagli sci club per gli allenamenti e le gare. “In questa Skiarea – conclude il presidente di Funivie Pinzolo – il divertimento è assicurato”.

La stagione prosegue e nella Skiarea Dolomiti di Brenta si scierà fino al 25 aprile. Le informazioni relative alla vendita degli skipass, alle modalità di abbinamento del Green pass al proprio skipass, e alle aperture degli impianti e ai tracciati accessibili, alle condizioni meteo e allo stato delle piste oltre che al bollettino neve sono reperibili sul sito della SkiArea: www.ski.it.