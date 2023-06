Mtb, anche nel 2023 la Coppa del Mondo in Val di Sole è Carbon Neutral

mercoledì, 7 giugno 2023

Vermiglio – Il 2022 è stato un anno importantissimo per Val di Sole Bikeland sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Sia la Coppa del Mondo di Mountain Bike, in occasione del gran finale di Daolasa di Commezzadura, che quella di Ciclocross a Vermiglio hanno raggiunto la carbon neutrality attraverso la collaborazione con Climate Partner. Foto @Daniele Molineris.

In vista della nuova edizione della tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike, in programma dal 29 giugno al 2 luglio, Grandi Eventi Val di Sole ed APT Val di Sole hanno rinnovato e rafforzato l’impegno per ridurre l’impronta carbonica dell’evento, riuscendo a migliorare ulteriormente il valore previsto rispetto al 2022. Le emissioni non abbattibili saranno compensate sostenendo un progetto ambientale in Laos, nel Sudest Asiatico.

La rete elettrica della regione del Luang Namtha, nel Laos settentrionale, viene alimentata al momento con l’utilizzo di combustibili fossili. La costruzione della centrale idroelettrica di Nam Long, oggetto del progetto di compensazione sostenuto da Val di Sole, consente infatti di ridurre l’utilizzo di energia da fonti fossili facendo risparmiare circa 20.860 tonnellate di CO2 all’anno.

L’energia dell’acqua, in quanto generata senza l’utilizzo di combustibili fossili, è considerata ad emissioni zero. Lo sfruttamento di energie rinnovabili è infatti essenziale per porre rimedio al fenomeno del riscaldamento globale, assicurando, nel contempo, fornitura energica a lungo termine.

Inoltre, la Val di Sole ha ottenuto nuovamente il marchio Eco-Eventi Trentino. Con questa certificazione, la Provincia Autonoma di Trento intende riconoscere le organizzazioni virtuose, capaci di distinguersi per i loro sforzi per ridurre l’impatto degli eventi sull’ambiente.

Fra le misure messe in atto, Val di Sole è partner di Dolomiti Energia, che fornirà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, mentre l’acqua della valle solandra sarà a disposizione gratuita di tutti i partecipanti all’evento grazie all’installazione delle fontane in zona parterre e non sarà servita tramite l’utilizzo di bottiglie di plastica. Da non sottovalutare anche l’impegno per la differenziazione dei rifiuti: rispetto agli anni passati, i punti di raccolta saranno concentrati presso gli stand che somministrano cibi e bevande. Verranno, inoltre, ridotti al minimo l’utilizzo della plastica, sostituita da stoviglie in materiale biodegradabile.

Particolare attenzione verrà data anche alle azioni volte a incoraggiare i fan a recarsi all’evento in bicicletta o in treno: quello di Val di Sole è infatti l’unico evento della Coppa del Mondo facilmente raggiungibile su rotaia, grazie al servizio della linea Trento-Malé sulla stazione di Daolasa, distante poche centinaia di metri dal campo gara. Le proposte gastronomiche per la ristorazione e l’area hospitality saranno infine caratterizzate da prodotti a chilometro zero o di provenienza trentina, prevedendo anche varianti vegetariane e vegane.