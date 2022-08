Miss Italia, Martina Lanzillotti reginetta di Sarnonico

lunedì, 1 agosto 2022

Sarnonico – Grande serata della Selezione di Miss Italia a Sarnonico (Trento). Le 17 candidate al titolo di Miluna Miss Sarnonico hanno sfilato nell’accogliente località dell’Alta Val di Non, presso gli impianti sportivi. Un centro ben attrezzato per offrire ai giovani e non una opportunità di svago e di convivialità.

Le Miss, presentate dalla consueta eleganza di Sonia Leonardi, sono tutte ragazze provenienti dal Trentino Alto Adige tra i 18 e i 30 anni, pronte a mettersi in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali Regionali.

Presente come di consueto una giuria rinomata presieduta da Carlo Zambonin, vice sindaco, affiancato da Miss Sarnonico 2021 Veronica Borzaga, Luminita Cozma, Jessica Fellin, Noemi Marchioro, Luca Borzaga, Stefano Endrighi, Letizia Mastria e Paolo Corazza.

Sul podio, all’ottanta per cento altoatesino per accedere alle finali regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le 6 ragazze più votate dalla giuria, per tentare la scalata al titolo di Miss Italia 2022.

La vincitrice, Miss Miluna Sarnonico, incoronata dal presidente di giuria Carlo Zambonin, Veronica Borzaga e Luca Borzaga, è stata la diciottenne studentessa Martina Lanzillotti. Residente a Segonzano, al momento lavora come cameriera e le piace tenersi in forma andando in palestra. La bellissima Martina, ha ricevuto in regalo un gioiello Miluna e un buono per un mese gratis di noleggio per una e-bike offerto gentilmente dal comune di Sarnonico.

Il titolo di Miss Rocchetta è stato conquistato dalla ventenne Mina Baumgartl di Merano. Prossima studentessa di farmacia a Pavia pratica equitazione e danza classica.

Anche Mina ha ricevuto in regalo un buono una escursione con guida da fare in e-bike sul territorio di Sarnonico, Cavareno e dintorni.

Anche la Miss terza classificata Malena Caser potrà beneficiare di questo buono regalo. Malena, biondissima ventenne di Merano, lavora come segretaria in uno studio medico e pratica ginnastica artistica.

Ancora una altoatesina sul podio. La ventenne Serena Zeni si è aggiudicata il titolo di Miss Radio Dolomiti, media partner della serata. Residente anche lei a Merano, lavora come segretaria presso una clinica ospedaliera e pratica pallavolo.

Miss quinta classificata è stata la diciannovenne di Tione di Trento, Giorgia Bonomi. Studentessa appena maturata, lavora come barista e l’anno prossimo studierà economia all’università. Pallavolista professionista gioca in serie B.

Ultima ragazza a conquistare la fascia di Miss sesta classificata è stata la ventenne Rebecca Bergher. Altra altoatesina, residente a Bressanone, inizierà l’università di economia a Trento a settembre e le piace molto andare in palestra.

Le ragazze, oltre ad aver vissuto l’emozione del concorso, si sono cimentate in una divertente sfilata in costume da bagno. Con la loro gioia e spontaneità sono riuscite a coinvolgere il pubblico rendendo il momento davvero entusiasmante.

Oltre alla bellezza, il pubblico ha avuto modo di apprezzare diverse esibizioni della scuola di danza Ritmomisto di Lavis, che ha presentato la giovanissima coppia di campioni di danze latino-americane: Timothy Nardelli ed Eva Veronese, rispettivamente di 13 e 12 anni. Questi atleti hanno già all’attivo diverse vittorie internazionali importanti e ci hanno dato un assaggio della danza sportiva a ritmo di rumba, samba, cha cha cha, live e paso doble.

Non sono mancati i momenti di gioco con i più piccoli, i quali si sono cimentati come aspiranti modelli in passerella e hanno saputo con la loro simpatia ed spontaneità strappare sorrisi ed applausi al pubblico.

L’hair look delle ragazze è stato curato dalla professionalità del Salone Lele di Monclassico che da oltre 15 anni segue il Tour Miss Italia in Regione, dando alle miss un look impeccabile.

I prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: 7 agosto Spormaggiore in Piazza e il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà come già scritto a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, con l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com oppure 0461.239111.