Lago Santa Giustina: il 31 luglio Dragononesa e Viva Beach Party

martedì, 26 luglio 2022

Predaia – La regata Dragonboat e il Beach Party andranno in scena domenica 31 luglio nella storica location della Plaze sul lago di Santa Giustina. Con la quattordicesima edizione della Dragononesa, la Valle di Non si prepara ad ospitare uno tra i più attesi ed imponenti eventi dell’estate trentina.

La manifestazione si svolgerà domenica 31 luglio 2022 nella storica location delle Plaze sul lago di Santa Giustina, oggetto delle recenti lavori di ristrutturazione da parte del Comune di Predaia e della Comunità della Val di Non. L’area, da anni al centro del dibattito valligiano e provinciale riguardo il suo sviluppo e la sua valorizzazione in chiave turistica, si presenta ora riqualificata ed accogliente grazie ai lavori attualmente in corso.

L’evento Dragononesa partirà dalla tarda mattinata con l’apertura degli stand gastronomici, la possibilità di effettuare giri in canoa ed altre attività di intrattenimento.

Alle 14 è inizierà la tanto attesa gara di Dragonboat, la regata che ogni anno coinvolge decine di imbarcazioni trentine e non solo, tappa ufficiale del campionato di Dragonboat Trentino (nella foto © Bruno Garreffa).

Sono previste 11 imbarcazione in gara. La premiazione della regata, presenziata dalle autorità locali e provinciali, si svolgerà alle 17.

A seguire, la spiaggia si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto, sulla vera sabbia di mare predisposta dall’organizzazione. L’evento proseguirà poi dal tramonto fino a notte con il Viva Beach Party, il celebre appuntamento in riva al lago di Radio Vivafm.

Da stime certe, si è calcolato che Dragononesa e Viva Beach Party ogni anno portano sulle rive del Lago di Santa Giustina più di 10.000 persone, con un target molto vasto dai 0 ai 60 anni durante il giorno, dai 15 ai 35 anni dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. Un pubblico proveniente da tutto il Trentino, al quale si uniscono i turisti già presenti sul posto.

Oggi alla presentazione ufficiale dell’evento che si è svolta presso le Plaze erano presenti (nella foto) il presidente del Comitato Dragononesa Luca Inama, il presidente dell’ApT Val di Non Lorenzo Paoli e il vicepresidente Andrea Widmann, il sindaco di Sanzeno Martin Slaifer Ziller, il presidente della Vallata Noce del Bim Aldo Webber, l’Assessore Regionale agli Enti Locali Lorenzo Ossanna, il “patron” della manifestazione Andrea Paternoster.

“L’appuntamento della Dragononesa – ha affermato il presidente del Comitato Dragononesa Luca Inama – oltre a rappresentare di per se un evento di rilevo extraregionale, in grado di radunare in Val di Non migliaia di persone in una sola giornata, pone il suo vero significato nella valorizzazione in chiave turistica del bacino di Santa Giustina, da tempo al centro del dibattito sul suo futuro. Con orgoglio l’organizzazione può dire di aver contribuito alla sensibilizzazione di istituzioni ed enti preposti sulle opportunità che il bacino può offrire, che oggi finalmente dopo anni vede i primi frutti del suo sviluppo, consapevoli del notevole valore aggiunto che il bacino può offrire al territorio noneso in chiave turistica e socio-economica. Se il lago stesso, da molti scoperto in questi anni proprio in occasione della Dragononesa, in una sola giornata d’estate richiama in Val di Non migliaia di persone, una volta valorizzato ed attrezzato nel rispetto delle sue peculiarità, potrà davvero offrire la chiave di svolta per l’economia di una valle che dal turismo potrebbe in futuro trarre maggiori benefici”.

Per il presidente dell’ApT Val di Non Lorenzo Paoli “questa manifestazione si inserisce a pieno titolo tra le iniziative di valorizzazione del Lago di S. Giustina. I promotori della Dragononesa sono stati tra i primi a riconoscere le potenzialità delle Plaze, un’area che è già diventata il simbolo del rilancio turistico del lago e che oggi rappresenta uno dei luoghi più attrattivi della valle”.

IL PROGRAMMA

Domenica 31 Luglio 2022

Spiaggia Le Plaze – Lago di Santa Giustina • Val di Non • Trentino

Ore 14 – Inizio regata Dragon Boat

Quest’anno, la festa si fa in tre!!

10 dj, tre palchi, e una nuova location!!!

Lettini, ombrelloni, kayak e sup, food & drink, per vivere un’intensa giornata di vacanza in spiaggia e nel lago!!!

Diretta Radio Vivafm – Viva Summer live from Dragononesa

Ore 16.30 – Premiazione Dragononesa

Ore 17.30 – BEACH STAGE – La Festa in spiaggia Line Up: T.B.A.

Dalle 18 a notte fonda: Plaze Stage (Le Plaze Panoramic Sunset)

La notte Italiana: solo il meglio di sempre, per cantare e ballare tutta la notte!

Sandro Santoro

Marquez

Bony Voice

VIVA Beach Party by RadioVivafm & Team Plaze

Pietro Civera

Andrea Widmann Lou Albert

Mister V

Fabri

Davide Moser

Ore 24 – Spettacolo pirotecnico