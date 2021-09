La storia: Vincenzo Zumbo racconta il viaggio da Commezzadura all’Etna

mercoledì, 29 settembre 2021

Commezzadura – E’ arrivato a Castel Volturno il viaggio di Vincenzo Zumbo da Commezzadura alla Sicilia. L’abbiamo raggiunto telefonicamente ieri sera e ci ha raccontato le emozioni vissute in questo viaggio partito il 15 settembre dal centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) con arrivo sull’Etna.

“Mi immaginavo un viaggio impegnativo, non così emozionante – racconta Vincenzo Zumbo – perchè ad ogni tappa ho trovato una grande accoglienza, persone e famiglie che mi chiedevano da dove arrivavo e soprattutto dove ero diretto, mi incoraggiavano e alcuni mi hanno anche consegnato un pacco con all’interno del cibo e vino”.

Le tappe del viaggio sono state rispettate? “Sì – spiega Zumbo -, sono partito da Commezzadura, quindi passaggio da Verla, Vezzano, Ozzano d’Emilia, Passo Futa, Seano, Siena. Grosseto. Tarquinia, Fiumicino, Anzio, Sperlonga e Castel Volturno. Alla sera riposo in B&B, oppure in camping o in spiaggia avendo con me un tenda”.

Un viaggio speciale in sella a una bicicletta adattata per l’occasione e con un coniglio – “Bongo” – al suo fianco. La grande avventura di Vincenzo Zumbo, che ha lavorato al Ropes Course del Parco Avventura del centro Extreme Waves di Commezzadura dovrebbe concludersi nella prima decade di ottobre.

“Sono a metà del percorso – prosegue Vincenzo Zumbo -. Ho già annunciato a parenti, amici e conoscenti che mi attendono in Sicilia che si concluderà sull’Etna”. “Durante il mio viaggio – aggiunge Zumbo – ho notato situazioni particolari: ad esempio le strade al Centro e Nord Italia sono curate meglio che al Sud, però dalle famiglie del Centro e Sud Italia ho avuto una migliore accoglienza. Ad esempio nel Lazio mi ha accolto un amico di mio padre che ha voluto incontrarmi e conoscermi a tutti i costi durante le tappe tutte le persone che ho finora incontrato mi facevano festa e mi hanno chiesto di illustrare il viaggio”.

Al fianco di Vincenzo c’è un coniglietto: “Bongo”. “Sta bene – conclude Vincenzo Zumbo – ed è diventato la mascotte di questo viaggio”. Oggi riprende a pedalare e la destinazione finale si sta avvicinando.