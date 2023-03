La storia di un buon soldato: al liceo Russell di Cles l’anteprima della serie televisiva

sabato, 18 marzo 2023

Cles (Trento) – “La storia di un buon soldato“, giovedì 23 marzo – alle 20:30 – al liceo Russell di Cles (Trento) l’anteprima della serie televisiva che andrà in onda sul canale 12 (History Lab-Telepace) da lunedì 27 marzo. La serata vedrà gli interventi degli assessori alla cultura e alle politiche sociali della Comunità della Val di Non Andrea Biasi e Cristina Marchesotti e l’assessore provinciale all’istruzione e alla cultura Mirko Bisesti.

LA STORIA DI UN BUON SOLDATO: una produzione televisiva di comunità

Mancano pochi giorni all’andata in onda della serie TV girata in Val di Non, che nel corso dell’ultimo anno ha coinvolto il territorio in un’intensa attività di produzione culturale.

La serie è prodotta da Stradanova Slow Theatre, in collaborazione con la Comunità della Val di Non, la Fondazione Museo storico del Trentino, la Trentino Film Commission, il Gruppo Teatrale Moreno Chini e l’Associazione Ponti. La regia è di Elena Galvani, Jacopo Laurino, Marco Rauzi.

LA SERIE

A ottant’anni dalla battaglia di Stalingrado, una particolare compagnia di attori non professionisti trentini decide di riportare in scena le avventure del buon soldato Švejk, il matto che con il suo semplice esistere riesce a mettere in discussione l’ordine nazista e la stessa idea della guerra. Una fiction girata in una tenebrosa location, una troupe cinematografica pronta a tutto, sei esperti prestigiosi chiamati a guidare lo spettatore negli spazi della Grande Storia e dell’universo letterario di Švejk, sono gli ingredienti di questa serie TV che fa della follia una condizione privilegiata da cui approcciarsi alla storia e alla realtà.

ANTEPRIMA E TAVOLA ROTONDA

“Vista la complessità dell’operazione – affermano Andrea Biasi e Cristina Marchesotti – che ha visto un’intera comunità coinvolta in uno sforzo produttivo televisivo, con un cast di diciotto attori non professionisti, sette dei quali provengono dal laboratorio teatrale del locale Centro di Salute Mentale e con cori e realtà musicali della Val di Non, si è deciso di dedicare una tavola rotonda per approfondire il valore di una produzione televisiva di comunità.

Alla tavola parteciperanno i rappresentanti istituzionali dei principali soggetti produttori, oltre ai registi Elena Galvani e Jacopo Laurino e al cast.

Sarà l’occasione per scoprire il dietro le quinte di una produzione professionale fortemente legata al territorio, oltre che per visionare una breve anteprima della serie. “La Comunità di Valle – concludono gli assessori – è orgogliosa di aver dato il via ad un progetto che ha dimostrato il potere inclusivo della cultura”.

Per l’anteprima è in programma la tavola rotonda dove verrà presentata la serie televisiva. L’evento è previsto per giovedì 23 marzo – ore 20.30 a Cles all’auditorium liceo B. Russell. La serie andrà in onda dal 27 marzo 2023 sul canale 12 (History Lab-Telepace) tutti i lunedì alle 21, on replica lunedì alle 22.30 e domenica alle 21.